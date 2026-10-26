Exsuperintendente aclara origen de pagos cuestionados en Coosalud

La exsuperintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, se pronunció frente a las recientes publicaciones sobre presuntos pagos irregulares realizados desde cuentas de una empresa vinculada a la Cooperativa Coosalud. La exfuncionaria aseguró que las operaciones cuestionadas corresponden a una compañía dedicada a la confección de uniformes y aclaró que, según la información que recibió, no involucran recursos del sistema de salud.

Navarro explicó que estos hechos ya habían sido puestos en conocimiento de las autoridades. De acuerdo con su versión, cuando el agente interventor de la Cooperativa Coosalud le informó sobre las operaciones, orientó que se presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación. La denuncia, según indicó, fue radicada por la intervención en febrero de 2026.

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“Es importante aclarar que estos pagos no corresponden a recursos de la salud. Se trata de operaciones cuestionadas realizadas por el gerente de una empresa de confección de uniformes vinculada a la Cooperativa Coosalud”, manifestó la exsuperintendente, quien insistió en que las autoridades deben establecer las circunstancias en las que se realizaron los movimientos financieros y determinar si existen responsabilidades individuales.

La exfuncionaria también recordó que la intervención de la Cooperativa Coosalud fue ordenada en diciembre de 2024, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas, financieras y contables. Entre los asuntos bajo revisión se encontraban operaciones relacionadas con Coosalud Inversa y el destino de recursos administrados por la EPS.



Según Navarro, durante su administración al frente de la Superintendencia de la Economía Solidaria se inició un proceso sancionatorio contra Jaime González y el consejo de administración de la cooperativa. Estas actuaciones, señaló, hicieron parte de las medidas adelantadas frente a las situaciones que estaban siendo examinadas por las autoridades.

A este panorama se suma una denuncia de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ante la Fiscalía General de la Nación, conocida públicamente en agosto de 2026, relacionada con un posible desvío de recursos públicos destinados a la salud. Entre las operaciones mencionadas figura un crédito por 221.000 millones de pesos otorgado a Coosalud Inversa, en el que la EPS habría actuado como garante.

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Frente a este contexto, Navarro cuestionó que las recientes revelaciones sobre los pagos de la empresa de confección desplacen la atención de las demás investigaciones. La exsuperintendente sostuvo que los hechos relacionados con esa compañía ya habían sido denunciados y pidió que se esclarezca también el presunto manejo irregular de los recursos de la salud durante la administración de Jaime González.

“Estas revelaciones no pueden convertirse en una cortina de humo, porque fue una denuncia que nosotros mismos hicimos en su momento. El foco debe estar en conocer quiénes realmente se robaron los recursos de Coosalud, y nosotros también ya presentamos esa denuncia y las pruebas a las autoridades competentes”, afirmó.

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Finalmente, Navarro reiteró que corresponde a la Fiscalía y a los organismos de control verificar la información, establecer el destino de los recursos involucrados y determinar si se cometieron irregularidades. Por ahora, las afirmaciones sobre los pagos cuestionados y las presuntas anomalías en el manejo de los recursos de la salud deberán ser esclarecidas en el marco de las investigaciones correspondientes.