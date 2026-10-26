Coosalud reporta pagos por más de $1,1 billones y avances en la atención de sus usuarios

La EPS Coosalud reportó avances en la atención de sus afiliados durante los primeros dos meses de la actual intervención, designada por la Superintendencia Nacional de Salud. Según el balance presentado por la entidad, se han realizado pagos por más de $1,1 billones a hospitales, clínicas y otros prestadores de servicios de salud, con el propósito de contribuir a la continuidad de la atención.

En materia de procedimientos médicos, la EPS informó que ha autorizado más de 3.000 intervenciones quirúrgicas y más de 4.000 procedimientos no quirúrgicos. Además, con corte al 14 de octubre, reportó la realización de 37.865 consultas, de un total de 158.803 que estaban pendientes, así como 6.471 procedimientos.

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En el frente jurídico, Coosalud señaló que las tutelas que recibe semanalmente disminuyeron un 23 %. Asimismo, indicó que el cumplimiento de los fallos judiciales pasó del 38 % al 50,49 %, mientras que el relacionado con incidentes de desacato aumentó del 55 % al 64,52 %.

Frente a las denuncias sobre posibles hechos de corrupción o irregularidades administrativas que se habrían presentado durante la administración anterior, la entidad manifestó que corresponde a las autoridades competentes investigar los hechos y determinar las responsabilidades individuales, respetando el debido proceso.



La actual interventoría aseguró que su gestión está enfocada en fortalecer los controles sobre los recursos, mejorar la atención de los usuarios, garantizar la entrega de medicamentos, dar continuidad a los tratamientos y avanzar en las autorizaciones y realización de procedimientos médicos.

Coosalud afirmó que continuará trabajando en la recuperación institucional de la EPS y en el fortalecimiento de la relación con sus afiliados y la red de prestadores. Sin embargo, los resultados reportados por la entidad se dan en un contexto en el que todavía hay consultas pendientes por atender, por lo que la oportunidad en la prestación de los servicios sigue siendo uno de los principales retos de la intervención.