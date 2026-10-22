Cinco señales para identificar que no tiene una buena postura corporal

Un hombro más bajo que el otro, una cadera inclinada o la cabeza adelantada son algunas de las cinco señales que podrían indicar que una persona no tiene una buena postura corporal. Estas características pueden pasar inadvertidas en la vida cotidiana, pero observarlas frente a un espejo o al realizar movimientos sencillos puede ayudar a reconocer posibles asimetrías y entender cómo se distribuye el peso del cuerpo.

Según Margarita Orellana, autora del libro 'Método espalda sana', prestar atención a estas señales es un primer paso para comprender mejor el movimiento corporal y las posibles causas de algunas molestias.



Cuidado con estas señales

La primera señal es tener un hombro más bajo que el otro . Al observarse frente a un espejo, es posible identificar si ambos hombros se encuentran a una altura similar o si existe una diferencia visible. Esta asimetría puede ofrecer pistas sobre la distribución de las cargas y las tensiones musculares en la parte superior del cuerpo.

. Al observarse frente a un espejo, es posible identificar si ambos hombros se encuentran a una altura similar o si existe una diferencia visible. Esta asimetría puede ofrecer pistas sobre la distribución de las cargas y las tensiones musculares en la parte superior del cuerpo. La segunda señal es notar una cadera inclinada hacia un lado. La pelvis cumple una función importante en la estabilidad corporal, por lo que una diferencia en la altura de las caderas puede reflejar una asimetría postural que conviene observar, especialmente si está acompañada de molestias o dificultades para moverse.

La pelvis cumple una función importante en la estabilidad corporal, por lo que una diferencia en la altura de las caderas puede reflejar una asimetría postural que conviene observar, especialmente si está acompañada de molestias o dificultades para moverse. La tercera señal consiste en mantener la cabeza adelantada. Para observarlo, una persona puede colocarse de espaldas a una pared y comprobar qué tan cerca queda la cabeza de la superficie. Una separación pronunciada podría sugerir que la cabeza se proyecta hacia adelante, una posición que puede aumentar la exigencia sobre los músculos del cuello.

Para observarlo, una persona puede colocarse de espaldas a una pared y comprobar qué tan cerca queda la cabeza de la superficie. Una separación pronunciada podría sugerir que la cabeza se proyecta hacia adelante, una posición que puede aumentar la exigencia sobre los músculos del cuello. La cuarta señal está relacionada con la forma en que los pies apoyan sobre el suelo. La distribución del peso, los arcos plantares y las diferencias en el apoyo pueden aportar información sobre el equilibrio corporal.

La distribución del peso, los arcos plantares y las diferencias en el apoyo pueden aportar información sobre el equilibrio corporal. La quinta señal es que un brazo quede más adelantado que el otro. Para identificarla, se pueden extender ambos brazos hacia adelante, a la altura de los hombros, y observar si las manos quedan alineadas. Una diferencia podría estar relacionada con la posición de los hombros o con una rotación de la parte superior del tronco.

Sin embargo, estas cinco observaciones son orientativas y no permiten establecer por sí solas un diagnóstico. Las asimetrías corporales no siempre indican una enfermedad ni necesariamente explican el dolor de espalda, por lo que las molestias persistentes deben ser evaluadas por un profesional de la salud.

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Las recomendaciones hacen parte de 'Método espalda sana', una obra en la que Margarita Orellana reúne su experiencia personal con la escoliosis y más de 15 años de trabajo con personas que presentan molestias y desbalances posturales. Su propuesta integra elementos de la posturología, el yoga, la respiración consciente y los ejercicios de reeducación corporal en un programa de ocho semanas dividido en cuatro etapas: comprender, identificar, reequilibrar y mantener.

En el libro se puede encontrar un test de desbalance postural, ilustraciones explicativas y códigos QR que permiten acceder a videos con evaluaciones y ejercicios propuestos para acompañar el proceso.



Detectar una posible asimetría no significa que sea necesario corregirla por cuenta propia: cuando existe dolor recurrente, limitación del movimiento o una alteración postural que genera preocupación, lo recomendable es consultar con un profesional.