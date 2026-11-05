Este es el moderno laboratorio de la CDMB para monitorear la calidad del agua y aire

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) inauguró un moderno laboratorio ambiental que permitirá realizar análisis de aguas, suelos y estudios hidrobiológicos, además de mediciones de calidad del agua y monitoreo de la actividad sísmica en Santander y otros departamentos del nororiente colombiano.

De acuerdo con la entidad, estas instalaciones cuentan con tecnología de punta y están acreditadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos técnicos para prestar servicios de análisis y seguimiento ambiental.

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El director de la CDMB, Juan Carlos Reyes, explicó que el laboratorio fue posible gracias a un proceso de trabajo que comenzó alrededor de 2020 y en el que participaron cerca de 30 personas, entre profesionales y técnicos, para poner en funcionamiento las instalaciones y obtener la acreditación correspondiente.

Este espacio no solamente estará al servicio de la corporación para sus labores de vigilancia y control, sino también de empresas y particulares que requieran análisis y mediciones para verificar el cumplimiento de las normas ambientales.



Uno de los aspectos destacados es su capacidad para contribuir al seguimiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico, mediante el análisis de muestras de agua provenientes de diferentes fuentes, industrias y actividades que puedan generar impactos ambientales.

Blu Radio. Laboratorio agua CDMB //Foto: Blu Radio

La CDMB señaló que esta herramienta será importante para fortalecer la protección de los recursos naturales, especialmente en un departamento como Santander, donde el agua es fundamental para el abastecimiento de las comunidades y el desarrollo de diferentes actividades económicas.

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“Servirá este laboratorio para tomar decisiones, para sancionar a empresas o personas que contaminen, sirve para articular los resultados con los instrumentos de planificación de recurso hídrico, según los usos a lo largo de una corriente de agua identificando que está y que no permitido”, señaló Leonel Herrera, subdirector de Ordenamiento y PlanificaciónIntegral del Territorio de la CDMB.

El laboratorio también cuenta con tecnología para consultar el comportamiento de la actividad sísmica, identificar los epicentros y conocer los registros de los movimientos telúricos.

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"Se trata de un sistema de consulta y monitoreo que permite acceder a información sobre estos eventos, aunque no constituye un mecanismo para predecir terremotos con días de anticipación", explicó el director Juan Carlos Reyes.

La puesta en funcionamiento de este laboratorio representa un avance para el nororiente colombiano, teniendo en cuenta que, según la corporación, no existía en Santander ni en Norte de Santander otro espacio con estas características y capacidad tecnológica.