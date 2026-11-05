Bloquean vía por retrasos en obras de puente que afecta a 2.000 familias de Santander

La falta de avances en la construcción del puente El Congreso llevó a los habitantes de San Andrés, Santander, a bloquear la vía que comunica con Málaga. La comunidad exige respuestas por los retrasos de una obra fundamental para la movilidad de más de 2.000 familias de Laguna de Ortices y varias veredas del municipio.

Laura Robayo, líder de la campaña comunitaria en la zona, denunció que el proyecto acumula varios meses de retraso y cuestionó el ritmo de ejecución de los trabajos. Según manifestó, el contratista envía únicamente dos obreros al lugar y, aunque toman fotografías de las actividades, no se evidencian avances significativos en la construcción.

Publicidad

"El contrato fue adjudicado hace más de cuatro años, durante la administración del entonces gobernador Mauricio Aguilar, después de que una avalancha destruyera el antiguo puente y dejara incomunicadas a las comunidades y hoy no hay avances considerables", señaló

La comunidad de San Andrés, Santander, salió a protestar por retrasos en las obras del puente El Congreso, que comunica con el corregimiento de Laguna de Ortices. La Gobernación asegura que la nueva estructura estaría terminada en diciembre. Laura Robayo, líder social #MañanasBlu pic.twitter.com/qZ7ZHBYYsu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 5, 2026

La situación ha obligado a los campesinos a utilizar una tarabita para cruzar el sector, transportar sus productos agrícolas y llevar alimentos y víveres hasta sus viviendas. También deben recurrir a este mecanismo para desplazarse a citas médicas y realizar otras actividades cotidianas.



La emergencia afecta especialmente a estudiantes, adultos mayores y productores rurales, quienes deben exponerse a riesgos al atravesar terrenos inestables y utilizar este sistema artesanal de transporte.

Frente a los reclamos de la comunidad, la secretaria de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza, explicó que el proyecto fue recibido por la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus en el marco de una emergencia por calamidad pública.

Habitantes de San Andrés, Santander, bloquean a esta hora la vía hacia Málaga en protesta por los retrasos en la construcción del puente El Congreso, que comunica con el corregimiento de Laguna de Ortices #MañanasBlu pic.twitter.com/wd5c3gME0B — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 5, 2026

Publicidad

La funcionaria señaló que durante la ejecución se presentó un nuevo deslizamiento en el talud donde estaba prevista la construcción de uno de los estribos del puente. Esta situación obligó a modificar los diseños iniciales y realizar ajustes técnicos al proyecto.

Mendoza indicó que se aprobó una prórroga de tres meses para completar los trabajos y anunció que la Gobernación espera poner en funcionamiento la infraestructura en diciembre de 2026.

Publicidad

La construcción del puente El Congreso se convirtió en una de las principales preocupaciones de los habitantes de Laguna de Ortices y las veredas de San Andrés, luego de la destrucción de la antigua estructura por una avalancha.

De acuerdo con los líderes comunitarios, el proyecto cuenta con una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos y fue planteado como la solución definitiva para recuperar la conexión de esta zona rural.

Incluso, el gobernador Juvenal Díaz Mateus reconoció anteriormente dificultades en la ejecución del proyecto y atribuyó parte de los problemas a fallas de planeación.

Publicidad

Mientras la Gobernación de Santander sostiene que los ajustes técnicos permitirán terminar la obra en diciembre, los habitantes insisten en que necesitan soluciones concretas y avances verificables. Por ahora, más de 2.000 familias continúan dependiendo de una tarabita para movilizarse, sacar sus cosechas y abastecerse de alimentos.

La protesta busca que las autoridades departamentales aceleren los trabajos y garanticen el cumplimiento de los nuevos plazos de entrega de la obra.