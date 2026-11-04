Antioquia y Chocó han recibido 72 ataques con drones este año; refuerzan capacidad de respuesta

Grupos ilegales han atacado con drones a la Fuerza Pública 72 veces este año en Antioquia y Chocó. Para mantener una ofensiva contra estas estructuras, la Gobernación entregó en las últimas horas 36 aeronaves no tripuladas al Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea.

Segovia y municipios del Bajo Cauca antioqueño, como El Bagre, Briceño, Remedios, Anorí y Yondó, son algunos de los territorios en los que la Defensoría del Pueblo ha documentado desplazamientos masivos y confinamientos agravados por el uso y la amenaza de ataques con drones. Esta situación se replica en otras zonas del Norte y Nordeste antioqueño y, este año, ha dejado por lo menos 28 casos en el departamento.

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Así lo aseguró el general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército, en medio de la entrega de 36 aeronaves no tripuladas por parte de la Gobernación de Antioquia a la Fuerza Pública, a propósito de la ofensiva que se debe mantener contra los grupos al margen de la ley que usan estos artefactos cargados con explosivos, también en el vecino departamento del Chocó.

"La Séptima División tiene una jurisdicción donde el enemigo tiene la capacidad. Entonces se ha venido implementando. Tenemos aproximadamente 72 ataques en toda la séptima división. En Antioquia tenemos 28 ataques y en el Chocó los restantes", señaló.



Algunos de estos equipos tienen un alcance superior a los 30 kilómetros y una autonomía de vuelo de más de tres horas, por lo que su uso permitirá apoyar labores de inteligencia, policía judicial y operaciones conjuntas con el Ejército y la Fuerza Aérea.

Si bien el ente departamental había entregado cinco equipos antidrones, también con recursos recaudados mediante este impuesto, los cuales fueron priorizados para las cinco subregiones más violentas, para el caso de esta tecnología se entregaron 29 drones al Ejército —de los cuales 25 van para los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPÁS) y cuatro para las brigadas 4, 11, 14 y 17—, seis para la Policía Nacional —dos para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dos para el Departamento de Policía Antioquia, uno para Urabá y uno para Magdalena Medio— y uno para la Fuerza Aérea, en el Comando Aéreo de Combate 5, como lo expuso el gobernador Andrés Julián Rendón.

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"Buena parte de los drones pequeños que tiene el ejército van a estar en cada uno de los escuadrones militares y policiales. Antioquia segura, que hace presencia por parte del ejército en las distintas regiones de Antioquia. Los grandes que parecen avioncitos van a estar en las distintas brigadas en la Fuerza Aérea. Y los medianos, pues ya la Policía Nacional, tanto la de Antioquia como la Metropolitana del Valle Aburrá, definirá el uso", manifestó el mandatario regional.

Pese a lo controversial que ha resultado el recaudo de la tasa de seguridad, desde la Asamblea de Antioquia destacaron durante el evento que las inversiones ya rondan los 500.000 millones de pesos y que esta entrega de drones representa una inversión de 7.212 millones de pesos.