Personería investiga a funcionario de Medellín por presunta intimidación y agresión contra docente

La Personería Distrital de Medellín abrió una indagación previa para esclarecer las presuntas intimidaciones y los daños a bienes materiales que estaría sufriendo una docente y su familia en el barrio Curazao, en el nororiente de la ciudad.

La actuación se inició a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, luego de que se conociera una denuncia difundida en redes sociales, en la que la mujer señala que ella, sus hijos y otros familiares estarían siendo víctimas de amenazas e intimidaciones que, según su versión, serían atribuidas a un funcionario docente de la Institución Educativa Antonio Derka, ubicada en el barrio Santo Domingo y adscrita a la Secretaría de Educación de Medellín.

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De acuerdo con lo denunciado, los hechos no serían recientes y también incluirían daños a los vehículos de la familia. Entre los bienes afectados estarían un automóvil y una motocicleta.

La mujer manifestó su preocupación por las situaciones que estaría enfrentando junto con sus familiares y pidió que se esclarezcan las circunstancias en las que se han presentado estos hechos. Yenny Teresita Serna, personera delegada 20 D.



"La denuncia señala también un antecedente ocurrido dentro de dicha institución, donde la mujer, quien se desempeñaba como directiva docente, habría sufrido una agresión por parte del mismo funcionario y que al parecer las directivas de dicha institución no tomaron medidas en contra de las irregularidades presentadas", señaló.

Frente a esta denuncia, el organismo de control anunció el inicio de las actuaciones correspondientes para establecer lo ocurrido e identificar plenamente al presunto funcionario involucrado. La indagación busca determinar si existen elementos que permitan avanzar hacia un proceso disciplinario.

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La Personería precisó que, una vez se establezca la calidad del sujeto disciplinable, definirá si hay lugar a la apertura de una investigación disciplinaria formal.