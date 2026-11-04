ISA incrementó inversiones e ingresos operacionales: nuevos negocios aportaron USD 2.700 millones

Recientemente ISA reportó cifras como el crecimiento del 19 % en sus inversiones durante los primeros nueve meses de 2026, al alcanzar una ejecución de 5,2 billones de pesos, mientras que las nuevas oportunidades de negocio se hicieron por más de 2.700 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte, entre enero y septiembre la empresa logró adjudicaciones y cierres de transacciones equivalentes a cerca de 9,5 billones de pesos. Entre los negocios más destacados se encuentran la consolidación del control del 100 % de IE Madeira, la adjudicación de Ruta de los Lagos, en Chile, y un paquete de obras urgentes en Colombia.

Publicidad

En materia financiera, ISA registró un EBITDA de 7,1 billones de pesos, lo que representa un incremento del 8 % frente al mismo periodo de 2025, resultado que estuvo impulsado por la entrada en operación de nuevos proyectos en Brasil y Colombia.

Sin embargo, la utilidad neta tuvo una reducción del 3 %, al ubicarse en 1,8 billones de pesos y según la compañía, este comportamiento estuvo relacionado con la apreciación del peso colombiano frente a otras monedas de la región.



En el componente operativo, durante el periodo entraron en funcionamiento tres proyectos en Colombia con inversiones por 29,6 millones de dólares y, además, en Brasil se ejecutaron 13 refuerzos, mejoras y proyectos de conexión a la red.

La presidenta encargada de ISA, Olga Patricia Castaño, señaló que estos resultados fortalecen la capacidad de la compañía para aprovechar nuevas oportunidades y continuar participando en el desarrollo de la infraestructura eléctrica de América Latina.