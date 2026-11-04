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Desmantelan red de trata de personas en Medellín: operaba con peluquería como fachada

Entre los involucrados está alias 'Zapata'. La red llevaba a mujeres engañadas a España para explotarlas sexualmente.

Alias 'Zapata'.jpg
Policía Nacional
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

El megaoperativo liderado por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, en Medellín dejó cerca de 100 personas capturadas en la ciudad y, entre ellos, está alias 'Zapata' a quien el mandatario confrontó por su vínculo con una red de trata de personas.

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"Se llevaban mujeres desde Colombia engañadas para esclavizarlas sexualmente. Para nada. Una persona que hace eso no es un hombre de verdad. Esclavizar a las mujeres. Bueno, vas a ver cómo termina este proceso. Bienvenido a la Patria Milagro, 'Zapata'", manifestó el mandatario.

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Tras este episodio la Policía Nacional entregó más detalles de esta banda delincuencial e indicó que alias ‘Zapata’ es señalado de cumplir funciones de financiación y logística dentro de la organización que llevaba a mujeres hasta España en donde eran sometidas a encierros forzosos.

Según las autoridades, el hombre capturado en la capital de Antioquia se encargaba de gestionar tiquetes aéreos, reservas hoteleras y contactos con los enlaces de la red en territorio español.

Sin embargo, no es la única personas capturada, también está en poder de las autoridades alias ‘Ana’ o ‘Ana María’, quien presuntamente utilizaba un salón de belleza en Medellín como fachada para identificar y reclutar mujeres.

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Las investigaciones permitieron establecer que alias 'Ana' engañaba a las mujeres a través de falsas ofertas de empleo como modelos, bartenders, niñeras y damas de compañía, les prometía atractivas oportunidades laborales en el exterior.

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Luego de la vinculación de estas dos personas y una vez las mujeres llegaban a España, las condiciones cambiaban. Las víctimas eran recibidas por integrantes de la organización, alojadas en inmuebles y sometidas a restricciones de su libertad. Además, eran obligadas a prestar servicios sexuales bajo disponibilidad permanente.

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