Desmantelan red de trata de personas en Medellín: operaba con peluquería como fachada

El megaoperativo liderado por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, en Medellín dejó cerca de 100 personas capturadas en la ciudad y, entre ellos, está alias 'Zapata' a quien el mandatario confrontó por su vínculo con una red de trata de personas.

"Se llevaban mujeres desde Colombia engañadas para esclavizarlas sexualmente. Para nada. Una persona que hace eso no es un hombre de verdad. Esclavizar a las mujeres. Bueno, vas a ver cómo termina este proceso. Bienvenido a la Patria Milagro, 'Zapata'", manifestó el mandatario.

Publicidad

Tras este episodio la Policía Nacional entregó más detalles de esta banda delincuencial e indicó que alias ‘Zapata’ es señalado de cumplir funciones de financiación y logística dentro de la organización que llevaba a mujeres hasta España en donde eran sometidas a encierros forzosos.

Según las autoridades, el hombre capturado en la capital de Antioquia se encargaba de gestionar tiquetes aéreos, reservas hoteleras y contactos con los enlaces de la red en territorio español.



Sin embargo, no es la única personas capturada, también está en poder de las autoridades alias ‘Ana’ o ‘Ana María’, quien presuntamente utilizaba un salón de belleza en Medellín como fachada para identificar y reclutar mujeres.

Las investigaciones permitieron establecer que alias 'Ana' engañaba a las mujeres a través de falsas ofertas de empleo como modelos, bartenders, niñeras y damas de compañía, les prometía atractivas oportunidades laborales en el exterior.

Publicidad

Luego de la vinculación de estas dos personas y una vez las mujeres llegaban a España, las condiciones cambiaban. Las víctimas eran recibidas por integrantes de la organización, alojadas en inmuebles y sometidas a restricciones de su libertad. Además, eran obligadas a prestar servicios sexuales bajo disponibilidad permanente.