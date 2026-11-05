Capitanejo tendrá planta de tratamiento de agua potable mediante obras por impuestos

El municipio de Capitanejo, en la provincia de García Rovira, tendrá una planta de tratamiento de agua potable que se construirá mediante el mecanismo de obras por impuestos, una iniciativa que permitirá destinar recursos tributarios del sector empresarial a proyectos de impacto social.

El anuncio se conoció luego de una reunión entre el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y el empresario santandereano Mario Hernández, quienes acordaron iniciar el proceso para sacar adelante esta obra, con la que se busca mejorar el acceso al agua potable para más de 6.000 familias.

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El ministro destacó la importancia de este mecanismo para impulsar proyectos de infraestructura y contribuir a la reactivación de los sectores de vivienda y agua potable en el país.

“Uno de los retos más grandes que tenemos es la reactivación del sector vivienda y agua potable. Y uno de los mecanismos es obras por impuestos”, señaló Beltrán al presentar el proyecto para Capitanejo.



El funcionario explicó que esta figura permite que las empresas inviertan el valor de sus obligaciones tributarias en obras que respondan a necesidades de las comunidades y contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Por su parte, Mario Hernández manifestó su interés en apoyar iniciativas relacionadas con servicios básicos, salud, educación y vivienda, al considerar que son fundamentales para el desarrollo de las comunidades.

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“Nosotros trabajamos para que la gente tenga servicio, salud, educación, vivienda, no necesitan más. Y si construimos país a futuro, la gente joven con la educación”, expresó el empresario.

Hernández también se refirió a las dificultades históricas de Capitanejo en materia de abastecimiento de agua y aseguró: “Capitanejo lleva 200 años sin agua. No puede ser”.

Construiremos la planta de tratamiento de agua potable de Capitanejo, Santander, con la que transformaremos la vida de más de 6 mil habitantes.



En alianza con el gran @marioherzam, empresario santandereano, a través de obras por impuestos.



En el gobierno de @ABDELAESPRIELLA, el… pic.twitter.com/zzzH5UlgG4 — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) November 3, 2026

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Con este acuerdo se busca avanzar para la estructuración del proyecto y trámites necesarios para hacer realidad la planta de tratamiento, una infraestructura que representaría un avance para el suministro de agua potable en esta población santandereana.