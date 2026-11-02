Campesinos del páramo de Berlín en Santander alertan por posible impuesto a la cebolla

Cerca de 5.000 familias campesinas del páramo de Berlín, en jurisdicción de Tona, Santander, están preocupadas por la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella de aplicar un IVA del 19 % a la cebolla fresca. La iniciativa llega en medio de las dificultades que enfrentan los agricultores para comercializar sus cosechas y obtener precios que les permitan recuperar la inversión.

Emiliano Salazar, productor de cebolla junca en este corregimiento, advirtió que los campesinos ya están vendiendo por debajo de los costos de producción y pidió al Gobierno intervenir para evitar que la situación económica del sector siga empeorando.

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“Los campesinos de los Santanderes estamos vendiendo la cebolla junca por debajo de los costos de producción. Necesitamos que el Gobierno nos ayude o dé un milagro para vender a precio justo. ¿Se imagina la Navidad que vamos a tener trabajando por debajo del costo de producción?”, manifestó Salazar.

La preocupación está relacionada con el proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado el 29 de octubre de 2026 ante el Congreso como Proyecto de Ley 477 de 2026. La iniciativa plantea retirar la cebolla fresca de la lista de productos excluidos del IVA, por lo que pasaría a estar gravada con la tarifa general del 19 % a partir de 2028, si la propuesta es aprobada en esos términos.



Para los productores de Berlín, el posible cambio tributario se suma a los problemas que ya afectan la actividad agrícola. Según Salazar, los campesinos tienen dificultades para vender y exportar sus cosechas, mientras los ingresos que reciben no compensan los gastos que implica cultivar y sacar el producto al mercado.

El agricultor también señaló que, en algunos casos, las pérdidas representan semanas de trabajo y recursos invertidos en la producción. Por eso, teme que un nuevo impuesto complique aún más la comercialización de la cebolla y las condiciones económicas de las familias que dependen de este cultivo.

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Ante este panorama, Salazar pidió al Gobierno enviar una comisión al corregimiento para escuchar a los productores y conocer de primera mano las dificultades que atraviesan. También solicitó buscar alternativas para ampliar los mercados nacionales e internacionales y garantizar precios justos para la cosecha.

Mientras el proyecto de ley avanza en el Congreso, los cebolleros del páramo de Berlín esperan que sus preocupaciones sean escuchadas. Para estas familias, el debate no se limita a un cambio tributario: está en juego la rentabilidad de sus cultivos y el sustento de miles de hogares campesinos.

Emiliano Salazar, agricultor de este corregimiento de Tona, señala que vienen trabajando a pérdidas.#VocesySonidos pic.twitter.com/TECjV5wzPF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 2, 2026