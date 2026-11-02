Ofrecen $20 millones por información para capturar a extorsionistas en Barrancabermeja

Una recompensa de hasta 20 millones de pesos ofrecieron las autoridades en Barrancabermeja para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables de extorsionar a comerciantes y empresarios de la ciudad, las bandas estarían disparando contra los negocios arriesgando la vida de quienes estén en el lugar.

El anuncio fue realizado por Didier González, secretario de Seguridad y Convivencia encargado, quien explicó que el dinero se entregará por información veraz y oportuna que conduzca a la ubicación de los delincuentes que vienen intimidando a los propietarios de establecimientos comerciales para exigirles pagos ilegales, conocidos como ‘vacunas’.

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Una de las zonas que genera mayor preocupación es la comuna 3, donde comerciantes han denunciado presiones económicas por parte de estructuras delincuenciales que buscan obtener dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.

Esta problemática ya ha dejado resultados operativos. En julio de 2026, la Policía capturó a un hombre conocido con los alias de ‘Traqui’ o ‘Fran’, señalado de extorsionar a comerciantes de la comuna 3, entre ellos propietarios de tiendas y talleres de motocicletas. Según las autoridades, sería integrante de la estructura delincuencial Los de la M.



Asimismo, en mayo de este año fue capturado otro hombre cuando presuntamente recibía $350.000 producto de una exigencia extorsiva a un comerciante en el barrio Villa Nueva, también en la comuna 3.

Estos casos evidencian las diferentes modalidades utilizadas por los delincuentes para intimidar a los comerciantes y obtener dinero de manera ilegal. Por eso, las autoridades buscan fortalecer las investigaciones y avanzar en la identificación de quienes estarían detrás de estas amenazas.

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Con la recompensa anunciada, la Administración Municipal espera que la ciudadanía entregue información que permita avanzar en nuevos procedimientos, capturas y judicializaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a los comerciantes y empresarios para que denuncien cualquier amenaza o exigencia económica y suministren información que contribuya a combatir las redes de extorsión que afectan la actividad comercial en Barrancabermeja.