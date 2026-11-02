Santander rechaza el crimen contra una mujer en Pinchote y pide resultados en la investigación

El asesinato de Paula Carley Coca Murcia, una joven de 23 años, en el municipio de Pinchote, generó el rechazo de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Santander. La titular de esta dependencia, Waleska Quintero Jaimes, lamentó el crimen y pidió a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

"Desde la Secretaría rechazamos este hecho de maltrato y les pedimos a las autoridades agilizar las investigaciones por este crimen que enluta a otra familia en el departamento", manifestó la funcionaria.

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El feminicidio ocurrió hacia las 12:40 del mediodía del domingo 1 de noviembre, cuando Paula se encontraba trabajando en un establecimiento comercial ubicado sobre la vía San Gil-Socorro, en jurisdicción de Pinchote. Según la información conocida, la joven fue atacada con un arma cortopunzante y, aunque fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Por este hecho fue capturado un hombre de 63 años, señalado de estar involucrado en el crimen. De acuerdo con la información preliminar, después de la agresión habría huido en dirección a San Gil, pero fue ubicado por las autoridades mediante un plan candado en el sector de la Feria. Durante el procedimiento se habría autolesionado y quedó bajo custodia policial.



El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por estos hechos. Entretanto, las autoridades avanzan en las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del asesinato.

Tras expresar su rechazo al crimen, Waleska Quintero también hizo un llamado a las mujeres que estén atravesando situaciones de riesgo o sean víctimas de violencia para que no permanezcan en silencio, busquen acompañamiento institucional y activen la Ruta de Atención.

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La funcionaria recordó la importancia de acudir a las autoridades competentes, denunciar las agresiones y solicitar medidas de protección cuando sea necesario.

Finalmente, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de Paula y reiteró su rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres en Santander.