Capturan a hombre por feminicidio de joven en Pinchote, Santander, la atacó con un cuchillo

Un nuevo caso de violencia contra las mujeres conmociona a Santander. Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, fue asesinada con arma cortopunzante mientras trabajaba en un café ubicado en el kilómetro 2 de la vía que comunica a San Gil con Socorro, en jurisdicción de Pinchote.

El crimen ocurrió hacia las 12:40 del mediodía de este domingo 1 de noviembre. Según las primeras versiones sobre el caso, un hombre de 63 años presuntamente acosaba a la joven, quien tenía una relación sentimental con otra persona.

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El señalado agresor habría llegado al establecimiento comercial y sostenido una discusión con Paula antes de atacarla con un arma blanca. En medio de los hechos, presuntamente le habría dicho: "Si no era para mí, no es para nadie más".

La joven sufrió graves heridas y fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.



Después de cometer el ataque, el señalado agresor emprendió la huida por la vía nacional. La Policía desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicarlo y capturarlo en el sector de la plaza de ferias de San Gil.

De acuerdo con el comandante del Distrito de Policía de San Gil, teniente coronel Duván Francisco Gélvez Ferreira, durante el procedimiento el hombre se estaba autolesionando, por lo que fue trasladado bajo custodia policial a un centro médico para recibir atención.

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"Gracias a la inmediata reacción de nuestros uniformados y a la activación efectiva del plan candado, logramos la captura del presunto agresor minutos después de ocurrido este lamentable hecho", señaló el oficial.

La historia de Paula deja un profundo dolor entre sus familiares y amigos. La joven, de apenas 23 años, se había graduado recientemente como tecnóloga en Investigación Policial y tenía el sueño de ingresar a la Policía. Sin embargo, según denunciaron personas cercanas a través de redes sociales, era víctima de acoso por parte del hombre señalado de asesinarla.

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Una de sus amigas rechazó que el crimen fuera presentado como un hecho pasional y aseguró que Paula tenía una relación sentimental estable y que habría sido perseguida y acosada por su presunto agresor hasta que le arrebató la vida. «Una niña echada para adelante, una niña trabajadora que luchaba día a día por tener un mejor futuro», escribió la mujer, quien lamentó que con su muerte también se apagaran los sueños de una joven que quería servir a la institución policial.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de feminicidio. Su responsabilidad penal será determinada por las autoridades judiciales.

Las circunstancias del crimen y los antecedentes de presunto acoso deberán ser esclarecidos dentro de la investigación.

Un mujer fue asesinada en Pinchote, Santander. Las autoridades confirman que fue capturado el responsable del feminicidio de Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, cuando pretendía huir por la vía a San Gil #VocesySonidos pic.twitter.com/ngZgrMs5eJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 1, 2026