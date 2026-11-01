Santander supera los 7.100 casos de dengue en 2026: Bucaramanga concentra 2.747 contagios

El dengue continúa siendo una preocupación de salud pública en Santander. En lo corrido de 2026 se han registrado 7.147 casos en el departamento, de los cuales 2.747 corresponden a Bucaramanga, municipio que concentra el mayor número de contagios.

La cifra de la capital santandereana supera los 2.730 casos reportados para esta misma fecha del año anterior, lo que representa un aumento de 17 contagios frente a ese periodo.

Publicidad

El panorama también genera preocupación en otros municipios. Floridablanca registra 926 casos, Girón tiene 657 y Piedecuesta alcanza los 392. A estas cifras se suman Zapatoca, con 143 contagios, y Lebrija, con 122.

El aedes aegypti es transmisor del dengue. AFP.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, advirtió que la temporada de lluvias puede favorecer la reproducción del mosquito transmisor, debido a la acumulación de agua en recipientes y espacios al aire libre.



"Con la llegada de las lluvias se aumentan los casos dado que quedan agua empozada, por eso invitamos a la gente a la limpieza y a la prevención, utilizar toldillos para dormir", señaló el funcionario.

El llamado de las autoridades sanitarias es a revisar patios, terrazas y alrededores de las viviendas, eliminar recipientes que acumulen agua y mantener tapados los tanques de almacenamiento. También recomiendan utilizar toldillos, especialmente durante las horas de descanso.

Publicidad

La comunidad debe estar atenta a síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y malestar muscular. Ante estas señales, se recomienda acudir a los servicios de salud y evitar la automedicación.