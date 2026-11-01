Murió joven apuñalado en riña en discoteca de Bucaramanga en la noche de Halloween

Un joven de 23 años murió luego de ser atacado con un arma cortopunzante en medio de una riña registrada dentro de una discoteca de Bucaramanga durante la madrugada de este domingo, 1 de noviembre.

La víctima fue identificada como Jerson Fabián Villalba Murillo, natural de Bucaramanga. Los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1:15 de la madrugada en una discoteca, ubicado en la calle 33 con carrera 31, en el barrio Mejoras Públicas.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Villalba Murillo se encontraba compartiendo con un amigo dentro del establecimiento cuando se presentó una riña.

En medio del enfrentamiento, un hombre que vestía un buzo blanco con capota lo habría atacado con un cuchillo y le causó una herida en el cuello.



Inseguridad - crimen FOTO: Captura de video de la Policía Nacional

Tras la agresión, el joven fue trasladado en motocicleta hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS), donde ingresó directamente a cirugía debido a la gravedad de la lesión. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció.

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La Policía adelantó labores de vecindario y recogió el testimonio de una persona que acompañaba a la víctima en la discoteca, quien entregó detalles sobre la riña y las características del presunto agresor.

Las autoridades también intentaron verificar las cámaras de seguridad del establecimiento, pero no fue posible acceder a las grabaciones debido a que, según los propietarios, el técnico encargado no se encontraba disponible.

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La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio e identificar al hombre señalado de atacar al joven con el arma cortopunzante.