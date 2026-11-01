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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Murió joven apuñalado en riña en discoteca de Bucaramanga en la noche de Halloween

Murió joven apuñalado en riña en discoteca de Bucaramanga en la noche de Halloween

La víctima recibió una herida en el cuello durante una riña en una discoteca, ubicada en el barrio Mejoras Públicas. Un hombre que vestía un buzo blanco con capota es señalado de atacarlo con cuchillo.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Levantamiento de cadáver
AFP imagen de referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

Un joven de 23 años murió luego de ser atacado con un arma cortopunzante en medio de una riña registrada dentro de una discoteca de Bucaramanga durante la madrugada de este domingo, 1 de noviembre.

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La víctima fue identificada como Jerson Fabián Villalba Murillo, natural de Bucaramanga. Los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1:15 de la madrugada en una discoteca, ubicado en la calle 33 con carrera 31, en el barrio Mejoras Públicas.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Villalba Murillo se encontraba compartiendo con un amigo dentro del establecimiento cuando se presentó una riña.

En medio del enfrentamiento, un hombre que vestía un buzo blanco con capota lo habría atacado con un cuchillo y le causó una herida en el cuello.

Inseguridad - crimen
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FOTO: Captura de video de la Policía Nacional

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Tras la agresión, el joven fue trasladado en motocicleta hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS), donde ingresó directamente a cirugía debido a la gravedad de la lesión. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció.

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La Policía adelantó labores de vecindario y recogió el testimonio de una persona que acompañaba a la víctima en la discoteca, quien entregó detalles sobre la riña y las características del presunto agresor.

Las autoridades también intentaron verificar las cámaras de seguridad del establecimiento, pero no fue posible acceder a las grabaciones debido a que, según los propietarios, el técnico encargado no se encontraba disponible.

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La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio e identificar al hombre señalado de atacar al joven con el arma cortopunzante.

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