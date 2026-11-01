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Más de 300 motocicletas inmovilizadas durante los controles de Halloween en Bucaramanga

Las autoridades también reportaron más de 2.000 personas registradas, un vehículo inmovilizado y una motocicleta hurtada recuperada. Los operativos se extendieron a Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Lebrija.

Caravanas Halloween Bucaramanga
Caravanas Halloween Bucaramanga
Foto: captura de videos publicados por el alcalde
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

Más de 300 motocicletas fueron inmovilizadas durante los operativos de control desplegados en Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana durante la noche de Halloween.

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El balance de las autoridades también dejó un vehículo inmovilizado, una motocicleta recuperada que había sido hurtada y más de 2.000 personas registradas.

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Los controles se realizaron para evitar las caravanas no autorizadas y prevenir situaciones que pusieran en riesgo la seguridad vial. Sin embargo, pese a las restricciones anunciadas por la Alcaldía de Bucaramanga, varios grupos de motociclistas salieron a recorrer las vías de la ciudad.

Uno de los puntos donde se reportó mayor presencia de motociclistas fue la carrera 27 con calle 42, en Bucaramanga. Allí la Policía desplegó drones, labores de monitoreo y unidades antidisturbios para identificar a los participantes y adelantar los procedimientos correspondientes.

En el primer balance entregado por las autoridades, en Bucaramanga hasta la 1:00 de la mañana, eran 200 motocicletas inmovilizadas y 109 comparendos, confirmó el alcalde Cristian Portilla.

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"Llevamos más de 200, varios tenían en su poder hasta armas blancas, sustancias alucinógenas, manejaban sin SOAT y sin cascos, y esto solo del 31 de octubre, continuaremos los controles", enfatizó.

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En Floridablanca fueron inmovilizadas 20 motos y se impusieron 36 comparendos; en Piedecuesta, 15 inmovilizaciones y 15 comparendos; mientras que en Girón se reportaron 13 motocicletas inmovilizadas y 13 comparendos. En Lebrija, por su parte, se impusieron 15 comparendos.

Durante los controles en el sector de Sonarosa se presentó otro hecho que llamó la atención de las autoridades. Una mujer que se movilizaba en una motocicleta junto a un niño de 7 años cayó al suelo cuando uniformados de la Policía intentaban detenerlos.

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De acuerdo con la información preliminar, un hombre que conducía la motocicleta habría huido del lugar y dejado a la mujer y al menor. La Policía atendió la situación y el niño sería puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que evaluará las medidas de protección correspondientes.

Otro procedimiento se presentó cuando una conductora de una camioneta de alta gama intentó evadir un puesto de control del Plan Avispa y habría lanzado el vehículo contra policías y agentes de tránsito. En el automotor encontraron latas de cerveza.

La mujer fue capturada luego de arrollar a varios uniformados y embestir otros vehículos. Según la información preliminar, se encontraba en aparente estado de embriaguez.

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Las autoridades mantuvieron los controles durante la celebración para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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