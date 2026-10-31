Condenan a 5 años y 4 meses de prisión a exgerente del Acueducto de Bucaramanga

El exgerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Ludwig Stünkel García, fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por irregularidades en el proceso de contratación de las obras de las plantas de tratamiento de agua potable Los Angelinos y de lodos Bosconia.

La decisión fue emitida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, que lo encontró responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

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La sentencia también le impuso una multa equivalente a 66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 80 meses.

Corrupción. Foto: imagen de archivo, Universidad de Medellín.

El proceso judicial se relaciona con la Invitación Pública No. IP-AMB-001-15, adelantada en 2015 por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para adjudicar el Contrato 017 de ese año, cuyo valor superó los $41.600 millones y contemplaba la construcción de las plantas Los Angelinos y Bosconia, además de la puesta en marcha del sistema de regulación del río Tona y el embalse de Bucaramanga.



Para ese momento, Stünkel García se desempeñaba como gerente general del Acueducto, cargo que ocupó entre mayo de 2012 y septiembre de 2016. Durante el juicio se estableció que intervino en la elaboración de los pliegos de condiciones, en los que se incluyeron exigencias relacionadas con la experiencia de los proponentes, los perfiles del personal y las características de los equipos y la maquinaria.

De acuerdo con la información conocida sobre el fallo, esas condiciones restringieron la participación de otros interesados y el proceso terminó con un único proponente: el Consorcio Suratá 2015, al que le fue adjudicado el contrato.

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En la misma decisión, el juzgado absolvió a Liliana Bohórquez Rueda, quien también estaba vinculada al proceso.

Además, Stünkel fue absuelto de otros delitos por los que había sido investigado, entre ellos contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento privado.