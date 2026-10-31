En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Museo Nacional
Ley de rescate fiscal
Choque de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 5 años y 4 meses de prisión a exgerente del Acueducto de Bucaramanga

Condenan a 5 años y 4 meses de prisión a exgerente del Acueducto de Bucaramanga

Ludwig Stünkel García fue hallado responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos por el proceso de contratación de las obras de las plantas Los Angelinos y Bosconia.

Ludwig Stünkel García exgerente del Acueducto de Bucaramanga.JPG
Imagen de archivo. Ludwig Stünkel García exgerente del Acueducto de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

El exgerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Ludwig Stünkel García, fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por irregularidades en el proceso de contratación de las obras de las plantas de tratamiento de agua potable Los Angelinos y de lodos Bosconia.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La decisión fue emitida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, que lo encontró responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Últimas noticias

Seguridad en vías de Santander.JPG
Santanderes

Más de 1.400 policías estarán desplegados en Santander durante Halloween y el puente festivo

foto seguridad Girón palogordo.jpeg
Santanderes

Nuevo director asume el mando de la cárcel de Palogordo, en Santander

Publicidad

La sentencia también le impuso una multa equivalente a 66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 80 meses.

corrupción.jpg
Corrupción.
Foto: imagen de archivo, Universidad de Medellín.

El proceso judicial se relaciona con la Invitación Pública No. IP-AMB-001-15, adelantada en 2015 por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para adjudicar el Contrato 017 de ese año, cuyo valor superó los $41.600 millones y contemplaba la construcción de las plantas Los Angelinos y Bosconia, además de la puesta en marcha del sistema de regulación del río Tona y el embalse de Bucaramanga.

Para ese momento, Stünkel García se desempeñaba como gerente general del Acueducto, cargo que ocupó entre mayo de 2012 y septiembre de 2016. Durante el juicio se estableció que intervino en la elaboración de los pliegos de condiciones, en los que se incluyeron exigencias relacionadas con la experiencia de los proponentes, los perfiles del personal y las características de los equipos y la maquinaria.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con la información conocida sobre el fallo, esas condiciones restringieron la participación de otros interesados y el proceso terminó con un único proponente: el Consorcio Suratá 2015, al que le fue adjudicado el contrato.

Publicidad

En la misma decisión, el juzgado absolvió a Liliana Bohórquez Rueda, quien también estaba vinculada al proceso.

Además, Stünkel fue absuelto de otros delitos por los que había sido investigado, entre ellos contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento privado.

Relacionados

Bucaramanga

Noticias de hoy

Blu Radio

Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad