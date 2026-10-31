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Más de 1.400 policías estarán desplegados en Santander durante Halloween y el puente festivo

Cuatro municipios tendrán ferias y fiestas, mientras que otros 36 eventos culturales, deportivos y actividades del Día Dulce contarán con acompañamiento de las autoridades.

Seguridad en vías de Santander.JPG
Imagen de las autoridades. Seguridad en vías de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

Más de 1.400 policías estarán desplegados en Santander durante la celebración del Día Dulce, este 31 de octubre, y el puente festivo de Todos los Santos. El operativo busca reforzar la seguridad en los municipios, acompañar las actividades de Halloween y prevenir hechos que pongan en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

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El dispositivo contempla presencia policial en centros comerciales, parques, vías públicas y establecimientos comerciales, donde se espera una importante concentración de familias y menores de edad durante los recorridos para recoger dulces.

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Según la Policía, el departamento tendrá cuatro ferias y fiestas en los municipios de San Gil, Charta, Bajo Simacota y El Peñón, además de 36 eventos culturales, deportivos y actividades relacionadas con el Día Dulce. En estos escenarios habrá acciones de vigilancia, prevención y control.

El coronel Francisco Albeiro Avendaño Flechas, comandante (e) de la Policía del Departamento de Santander, señaló que la prioridad será proteger a los menores y acompañar a las familias durante las celebraciones.

Estamos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para que las familias santandereanas disfruten estas fechas con tranquilidad. Nuestra prioridad es proteger a los niños, niñas y adolescentes, acompañar a la comunidad y garantizar condiciones de seguridad durante las celebraciones y los desplazamientos del puente festivo”, indicó el oficial.

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La movilidad también estará bajo vigilancia durante el puente festivo. La Seccional de Tránsito y Transporte contará con 400 uniformados, distribuidos en 11 áreas de prevención y fiscalización, donde realizarán controles y actividades pedagógicas para reducir los riesgos en las vías.

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Las autoridades recomendaron revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos antes de viajar, respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y realizar pausas durante los recorridos.

Para las familias que participarán en las actividades de Halloween, la Policía pidió mantener a los niños bajo supervisión permanente, acompañarlos durante los recorridos, revisar los dulces que reciban y procurar que lleven una identificación con los datos de contacto de sus cuidadores.

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En caso de extravío o situaciones que comprometan los derechos de los menores, está disponible la línea 141 del ICBF. Para emergencias, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123.

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