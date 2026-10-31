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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nuevo director asume el mando de la cárcel de Palogordo, en Santander

Nuevo director asume el mando de la cárcel de Palogordo, en Santander

El cambio de mando se produce en medio de la preocupación por las amenazas contra guardianes del Inpec y la llegada de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón.

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Refuerzan seguridad en Girón por traslados de peligrosos reclusos a cárcel Palogordo
// Ejército
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

La Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Palogordo, ubicada en Girón, Santander, tiene nuevo director. Se trata del teniente en retiro Ronald Leonardo Ugarte Mora, oriundo del municipio de Bochalema, Norte de Santander, quien fue designado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para asumir las riendas de este establecimiento.

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El nombramiento se produce luego del traslado del capitán Eleasid Durán, quien se encontraba al frente de la prisión. Su salida se conoce en un momento de preocupación por las amenazas contra funcionarios del Inpec y los recientes movimientos de internos de alta peligrosidad hacia este centro penitenciario.

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Ugarte Mora llega a Santander después de desempeñarse durante un año y once meses como director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta (COCUC), en Norte de Santander. Durante ese periodo estuvo al frente de asuntos relacionados con la seguridad, la disciplina institucional, la garantía de los derechos humanos y la coordinación con diferentes autoridades.

El nuevo director es abogado y cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Además, tiene experiencia como oficial de la reserva activa del Ejército Nacional.

Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir la cárcel de Palogordo, uno de los establecimientos penitenciarios de mayor seguridad de Santander, en medio de los desafíos que representa el manejo de la población privada de la libertad y las condiciones de seguridad para el personal de custodia y vigilancia.

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El cambio en la dirección se suma a los movimientos que se han registrado en este centro penitenciario, que ha estado bajo atención por las alertas relacionadas con la seguridad de sus funcionarios y la presencia de reclusos considerados de alta peligrosidad.

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