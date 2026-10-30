Permisos, terrenos y recursos: los pendientes del Anillo Vial Externo de Bucaramanga

El Anillo Vial Externo Metropolitano enfrenta pendientes ambientales, financieros y prediales que mantienen bajo seguimiento de la Procuraduría General de la Nación uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga.

El Ministerio Público inició una actuación preventiva para revisar las condiciones de planeación y ejecución de la obra, ante las inquietudes relacionadas con su estructuración, los permisos ambientales, la financiación y la compra de los terrenos necesarios para construir el corredor vial.

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Dentro de este seguimiento, la Procuraduría ha participado en diferentes espacios institucionales, entre ellos sesiones del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en las que se han discutido los requerimientos técnicos y las dificultades para obtener las autorizaciones ambientales.

Uno de los avances identificados por el organismo de control es que la CDMB otorgó la licencia ambiental para la Unidad Funcional 2 del proyecto. Sin embargo, todavía están pendientes gestiones relacionadas con los permisos para otros sectores del corredor.



A esto se suman asuntos por resolver en materia de financiación y adquisición de predios. La Procuraduría también señaló que existen inquietudes sobre los avalúos de los terrenos y las modificaciones que se han realizado al alcance inicial de la iniciativa.

La actuación preventiva busca verificar los riesgos administrativos, técnicos y financieros, así como promover la coordinación entre las entidades responsables para que se cumplan las disposiciones legales y ambientales y se protejan los recursos públicos.

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El seguimiento de la Procuraduría se conoce en momentos en que el Anillo Vial Externo también está en la agenda de compromisos del Gobierno nacional, que manifestó su respaldo al proyecto durante una reunión con autoridades y gremios en Bucaramanga.

No obstante, la búsqueda de financiación y los trámites pendientes siguen siendo parte de los retos para concretar su ejecución.