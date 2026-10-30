Falla en la red de Tigo dejó a usuarios sin señal en Santander: CRC investiga

Miles de usuarios en Santander y Norte de Santander tuvieron dificultades para comunicarse este viernes debido a una falla en el servicio móvil de Tigo, que comenzó aproximadamente a las 10:00 de la mañana y se prolongó durante varias horas, según los reportes de ciudadanos.

La interrupción se presentó en una jornada de alta actividad comercial por las celebraciones de Halloween. En Bucaramanga y otros municipios, comerciantes y compradores dependían de sus teléfonos celulares para hacer pedidos, confirmar ventas, coordinar entregas y organizar actividades para niños y familias. Sin embargo, la falta de señal dificultó esos procesos y generó preocupación entre quienes inicialmente pensaron que sus equipos tenían algún daño.

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La situación no solo afectó a quienes necesitaban hacer llamadas. También representó un obstáculo para los establecimientos que reciben solicitudes por teléfono o mensajería, especialmente los negocios dedicados a la venta de dulces, anchetas, disfraces y otros productos relacionados con esta fecha.

Frente a las fallas, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) confirmó que identificó una interrupción presentada este viernes, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, en las redes de Movistar y Tigo, que afectó el servicio móvil de algunos usuarios en departamentos como Santander y Norte de Santander.



Reportan fallas en los servicios de Tigo en Bucaramanga y Cúcuta #VocesySonidos https://t.co/qKoVjlkRzi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 30, 2026

Este reporte se conoce en medio de la integración de las dos compañías, luego de que Millicom adquiriera Movistar Colombia y avanzara en su integración con Tigo. Por esta razón, usuarios de servicios que anteriormente se identificaban con la marca Movistar también pudieron experimentar las dificultades reportadas.

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La Comisión de Regulación de Comunicaciones requirió a los operadores información sobre la naturaleza, las causas y el alcance de la interrupción, con el propósito de hacer el seguimiento correspondiente y establecer qué ocurrió con las redes móviles.

La entidad también hizo un llamado a los usuarios que continúen presentando inconvenientes para que los reporten directamente a su operador a través de los canales de atención.

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Por ahora, la CRC adelanta el seguimiento a la situación y se espera conocer el alcance de la falla, así como las explicaciones de la compañía sobre las causas que dejaron a usuarios de Santander y Norte de Santander con dificultades para comunicarse.