Anillo Vial Externo y vía a Santurbán, los dos proyectos que garantiza Mintransporte

El Anillo Vial Externo Metropolitano y la conexión entre Bucaramanga y la provincia de Soto Norte fueron los dos proyectos de infraestructura en los que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, manifestó su compromiso de apoyo para Santander, durante el Encuentro Regional Alianza por Santander, realizado este viernes 30 de octubre en Bucaramanga.

El anuncio se produjo durante una reunión con el gobernador Juvenal Díaz Mateus y representantes de los gremios, empresarios y autoridades regionales, quienes expusieron las principales necesidades de infraestructura y conectividad del departamento.

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Uno de los proyectos priorizados es el Anillo Vial Externo Metropolitano, una obra que busca mejorar la conexión entre los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, reducir la congestión vehicular en los corredores urbanos y facilitar el transporte de carga y pasajeros.

Actualmente, la iniciativa cuenta con recursos comprometidos para la construcción de una primera calzada, pero todavía necesita nuevas fuentes de financiación y completar algunos componentes técnicos para garantizar el desarrollo integral de la obra.



El segundo proyecto es la vía Soto Norte–Bucaramanga, un corredor de aproximadamente 92 kilómetros que conectaría a la capital santandereana con los municipios de California, Suratá, Matanza, Tona, Vetas y Charta.

De acuerdo con las proyecciones de la Gobernación de Santander, esta carretera permitiría reducir los tiempos de desplazamiento entre Bucaramanga y la provincia de cerca de cinco horas a dos horas y media. Además, beneficiaría a más de 35.000 habitantes, al facilitar el transporte de productos agrícolas, impulsar el turismo y mejorar la conexión de estos municipios con el área metropolitana.

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Esta iniciativa cuenta con un avance importante en su estructuración, pues el pasado 29 de septiembre los seis alcaldes de Soto Norte, junto con representantes de la empresa privada y las comunidades, entregaron al gobernador los estudios y diseños de Fase III, un requisito fundamental para gestionar los recursos que permitan llevar el proyecto a su ejecución.

El respaldo del Ministerio de Transporte a estas dos iniciativas se dio en el marco de la agenda de trabajo de la Alianza por Santander, que busca articular al Gobierno Nacional, la Gobernación, los gremios y el sector empresarial para impulsar obras que mejoren la conectividad y la competitividad regional.

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Aunque el compromiso anunciado representa un avance en las gestiones del departamento, los proyectos todavía requieren asegurar los recursos y completar los trámites necesarios para materializar las obras.