Uribe envía mensaje a Centro Democrático: pide analizar ley de rescate económico antes de rechazarla

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del Centro Democrático, pidió a los congresistas de su partido no anticipar posiciones frente al proyecto de ley de ajuste fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella y estudiarlo a fondo antes de decidir qué respaldar y qué rechazar. En entrevista con Mañanas Blu, el exmandatario aseguró que la colectividad debe actuar con responsabilidad ante lo que consideró una de las crisis económicas más graves del país en décadas.

La iniciativa, que el Gobierno denomina Ley de Rescate Económico, fue radicada ante la Cámara de Representantes el jueves 29 de octubre de 2026 por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo, como lo informó Blu Radio al detallar los puntos clave del articulado.

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Uribe pide a la bancada del Centro Democrático un “análisis reposado”

Para el expresidente, la respuesta del partido no puede construirse sobre reacciones inmediatas. “No se puede reaccionar al impulso de las primeras impresiones. Aquí nos toca mirar principios del partido, cómo se acoplan con las necesidades del país”, afirmó.

Uribe explicó que solicitó reuniones de bancada, encuentros con los asesores y escuchar a los congresistas de las comisiones económicas terceras y cuartas de Senado y Cámara antes de llevar una posición al Ejecutivo: “Y apenas se tenga un análisis, hablar con el gobierno y decir, esto lo apoyamos, a esto le pedimos un cambio, queremos suprimir esto, queremos adicionar esto. Un análisis claro pero reposado”.



El exmandatario reconoció que, por su papel en la colectividad, se abstendría de adelantar conceptos sobre el contenido del proyecto. “Si yo le expreso a usted cualquier concepto, estoy dando mal ejemplo”, señaló.

Al referirse a la posibilidad de que algunos parlamentarios fijen posturas individuales de forma prematura, insistió en el método de estudio: “Creo que ese es un camino un poco más lento, de menos explosión publicitaria, pero puede ser un camino más eficaz en beneficio del país”.

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“Al país lo pusieron a riesgo de entrar en default”

Uribe describió la situación fiscal como crítica. “Tal vez es el problema económico más grave de décadas. Yo no lo conocía de este tamaño. Al país lo pusieron a riesgo de entrar en default”, dijo.

En la misma línea, el Gobierno ha advertido sobre la magnitud del desequilibrio. Durante la radicación, el ministro Gómez sostuvo que, si no se adoptan medidas de ajuste, el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4 % del PIB en 2027.

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El expresidente también se refirió al costo de la deuda. A su juicio, aunque el Gobierno consiguió créditos para cubrir compromisos del próximo año, aún no ha logrado abaratar su financiamiento: “Para reducir el costo de financiamiento hay que hacer ese ajuste urgente, estamos en mora, poner a crecer al sector privado y entonces obtener unos créditos menos costosos para pagar los más costosos”.

Austeridad, menos impuestos y reducción del tamaño del Estado

Uribe recordó que los principios del Centro Democrático son la austeridad, la reducción del tamaño del Estado, el estímulo al sector privado y la política social. Sobre el componente tributario del proyecto fue cauteloso, aunque dejó clara la línea del partido: “Este partido tiene un principio que se llama menos impuestos. La carga tributaria de Colombia es tan alta hoy que tiene frenada la inversión privada”.

Frente a la pregunta de si la bancada podría apoyar una parte de la iniciativa y rechazar otra, respondió: “El partido mirará todas las razones del gobierno, comprendemos la situación tan difícil del país y miraremos ese tema de los impuestos, de la inversión privada, del tamaño del Estado, de la política social”.

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El debate tributario es uno de los más sensibles del proyecto. Aunque el Ejecutivo sostiene que cerca del 70 % del ajuste fiscal provendrá de la reducción del gasto público, la ley propone aumentar de 5 % a 19 % el IVA para algunos bienes y servicios a partir del 1 de enero de 2028. Blu Radio ya había anticipado la discusión sobre los subsidios y exenciones que podría recortar el Gobierno.

Críticas por la demora en eliminar ministerios y entidades

Uribe expresó inquietud por la lentitud en la reforma administrativa del Estado. “Uno quisiera que ya el gobierno hubiera eliminado ministerios y muchas entidades”, afirmó.

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Recordó que congresistas de su partido habían presentado un proyecto para otorgar al Gobierno facultades para suprimir y fusionar entidades, iniciativa que, según dijo, habría avanzado con el aval del Ejecutivo. Ahora esas facultades quedaron incluidas en el proyecto fiscal, que permitiría al presidente, por seis meses, suprimir, fusionar y escindir ministerios, departamentos administrativos y otras entidades. “Ahora lo introducen en esta reforma tributaria. Vamos a ver cuánto demora y qué ocurre”, advirtió el expresidente.

Además, consideró que el Gobierno no necesita esas facultades para todo: “Ya podrían haber avanzado en la disminución de ministerios, encargando ministros por 2, 3 ministerios, en la disminución de embajadas, de muchas entidades”. Y agregó: “Ya el país debería saber todas esas que son como 167 entidades del Estado con unas duplicidades vergonzosas”.

Uribe habló con De la Espriella sobre la ley de ajuste fiscal

El exmandatario reveló que conversó con el presidente Abelardo de la Espriella, quien lo llamó para hablar del tema. Según su relato, el jefe de Estado le dijo: “La situación del país es muy grave, pero el gobierno está abierto a escuchar opciones que ustedes propongan”. Uribe confirmó que los canales de diálogo con el Centro Democrático siguen abiertos.

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En la conversación, de acuerdo con el expresidente, también surgió el debate sobre los paquetes de compras por internet que ingresan al país sin pagar impuestos. Precisamente, el proyecto gravaría con IVA las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico, sin importar su valor.

Álvaro Uribe y Abelardo De La Espriella Fotos: AFP

El papel del Centro Democrático en el Congreso

La postura del uribismo será determinante en el trámite. La bancada de 47 congresistas del Centro Democrático se declaró partido de Gobierno en junio, como lo registró Blu Radio. Además, durante la aprobación del presupuesto de 2027, el Centro Democrático pidió reducir el plazo de 90 días fijado para que el Gobierno presentara el proyecto de ajuste fiscal.

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Uribe cerró con un llamado a sus copartidarios a honrar los principios de “Estado pequeño, menos impuestos, más sector privado, política social” y a construir, con la dirección del partido y la bancada, una posición conjunta frente a la ley de rescate económico que ahora inicia su discusión en el Congreso.

