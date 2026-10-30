Bruce Mac Master presentó su balance en la Andi: "Hay que ser firmes en los principios"

En un emotivo evento realizado en la noche de este jueves en el Club El Nogal, el saliente presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, entregó el balance de su gestión durante más de 13 años frente al gremio.

Tras semanas de tensiones con el nuevo gobierno que terminaron en su renuncia, Mac Master aseguró que lo único que le faltó fue trabajar con un Gobierno que apostar por el crecimiento económico y el desarrollo empresarial en Colombia.

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“Me quedó faltando la oportunidad de trabajar con un gobierno que creyera en el crecimiento acelerado de este país, en un Gobierno que creyera en la posibilidad de que unidos todos, a pesar de que pensáramos distintos, a pesar de que tuviéramos diferencias políticas, a pesar de que no fuéramos del mismo partido, de la misma cuadra o de la misma ciudad, pudiéramos nosotros sacar adelante el desarrollo el desarrollo social de este país”, aseguró Mac Master.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: Blu Radio

El dirigente gremial aseguró que está entregando una gran plataforma empresarial y de las más importantes de América Latina y que recuerda que ante le preguntan desde otras latitudes que cosas buenas se pueden aplicar, una de ellas es que “hay que ser muy firmes en los principios”.



Por su parte, el presidente de Junta Directiva del gremio, Rodolfo Castillo, destacó la sobriedad y el carácter de Mac Master ante las presiones que llevaron a su salida, y reconoció que en los últimos años la Andi actuó como contrapeso institucional.

“Múltiples presiones afectaron la capacidad de la Andi de actuar libremente, y (Mac Master) prefirió dar un paso al costado antes que exponernos a un daño mayor. Este gesto lo honra a él y no a quienes lo hicieron necesario. Conviene recordar de dónde venimos. Durante estos años, cuando muchos optaron por caminos fáciles, la Andi bajo su liderazgo, fue una de las voces más constantes en la defensa de la institucionalidad, de la iniciativa privada y del equilibrio de poderes”.

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Castillo aseguró que siguen con la disposición de trabajar de manera constructiva con el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella pero que para construir se debe contar con voces independientes y críticas que enriquezcan el debate público.

“Esta asociación dejó de ser solo la voz de la gran industria y se convirtió en un espacio de encuentro para las empresas de todos los tamaños y sectores, siempre dispuesto a enfrentar las pruebas más duras de nuestra historia de nuestra historia reciente”, concluyó Castillo.