De esta lista saldrá el reemplazo de Bruce Mac Master en la presidencia de la Andi

Luego de la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), ya están definidos desde el comité, los nombres de los candidatos que están en la lista para llegar al cargo.

La renuncia de Bruce Mac Master se dio luego de varias semanas de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y la Andi, en un contexto de diferencias sobre la autonomía de los empresarios, la relación institucional con la administración y la agenda económica del país. En la misiva, explicó que durante las últimas semanas se habían presentado circunstancias que hicieron más complejo el entorno de la asociación y advirtió sobre presiones que, según afirmó, afectaban su capacidad de actuar con autonomía.

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Ahora, son cinco los nombres que están en el listado para asumir la presidencia de la Andi:

Luz Stella Murgas

Abogada, egresada de la Universidad del Rosario, donde también realizó una especialización en Derecho Tributario. Con más de 15 años de experiencia en el sector minero-energético de Colombia, ha desarrollado su carrera profesional tanto en el ámbito público como en el privado, enfocándose en temas regulatorios, tributarios y de estrategia energética.



Desde 2021, ocupa la presidencia ejecutiva de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), gremio que agrupa a las principales empresas de producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural del país. Desde esta posición, lidera la representación de la industria y se consolida como un referente clave en las discusiones nacionales sobre soberanía energética, abastecimiento nacional y la transición hacia energías más limpias.

Carlos Andrés De Hart Pinto

Administrador de empresas egresado de la Universidad de los Andes y un destacado directivo colombiano con amplia trayectoria profesional en los sectores público y privado. En la gestión pública, ejerció como Viceministro de Desarrollo Empresarial en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos.

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En el ámbito empresarial privado, ha liderado organizaciones del sector agroindustrial e inversiones, ocupando la gerencia general de la firma palmicultora Promipalma y de la promotora Promisión S.A. en Santander. Asimismo, su participación en el liderazgo gremial e institucional abarca su integración en las juntas directivas de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y de ProSantander.

Juan Camilo Nariño Alcocer

Economista egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, con una maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana. En su trayectoria pública y diplomática, se desempeñó como Zar Anticorrupción en Colombia entre 2002 y 2004, colaboró con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en asuntos de negociación de paz y tuvo un rol fundamental en la creación y negociación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.

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En el sector gremial, ocupa desde 2019 la presidencia ejecutiva de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), representando a empresas dedicadas a la exploración y producción de carbón, oro, níquel y esmeraldas, entre otros minerales. Además, en 2023 asumió la presidencia del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) y es integrante activo del Consejo Gremial Nacional, del Instituto de Ciencia Política y de diversas juntas directivas en los sectores financiero, educativo y de salud.

Nicolás Uribe Rueda

Abogado egresado de la Universidad de los Andes, con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana y estudios en Política Internacional. En el ámbito público y político, se desempeñó como Representante a la Cámara por Bogotá entre 2006 y 2010, y ejerció como Consejero Presidencial para la Juventud (director del programa Colombia Joven) durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, ha colaborado con medios de comunicación como panelista en Blu Radio y columnista del diario El Espectador.

En el sector directivo y gremial, ocupó la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) de diciembre de 2019 a junio de 2023 y presidió la Federación Mundial de Cámaras de Comercio (WCF), convirtiéndose en el primer latinoamericano en liderar esta organización internacional, además de integrarse al Consejo Directivo del CESA. Actualmente, trabaja como conferencista internacional y consultor empresarial en áreas de estrategia, transformación digital e inteligencia artificial.

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Jaime Bermúdez Merizalde

Abogado, político, diplomático y consultor empresarial, egresado de la Universidad de los Andes y con un doctorado (Ph.D.) en Ciencia Política de la Universidad de Oxford. En el sector público y la diplomacia, ejerció como Consejero de Comunicaciones de la Presidencia (2002–2006) y Embajador de Colombia en Argentina (2006–2008), antes de asumir como Ministro de Relaciones Exteriores (Canciller) entre 2008 y 2010 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En el ámbito privado y corporativo, ha liderado organizaciones como presidente de Lazard Colombia y actualmente preside la firma de consultoría Kelhill Group. Asimismo, ha aportado su experiencia estratégica e institucional en las juntas directivas de destacadas empresas como Carvajal S.A. y el Grupo Sura.

