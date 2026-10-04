¿Por qué salió Bruce Mac Master de la Andi? Analista explica qué habría detrás de su salida

La salida de Bruce Ma cMaster de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) estaría relacionada con los fuertes roces que se generaron durante los últimos meses entre el dirigente gremial, sectores empresariales y el Gobierno de Abelardo De La Espriella, según el análisis del analista político Pedro Viveros.

En entrevista en Sala de Prensa, Viveros aseguró que el caso no es un hecho inédito en la relación entre los gobiernos y los gremios empresariales en Colombia. Para el analista, el punto de fondo está en cómo se construye la interlocución entre el Ejecutivo y las organizaciones que representan al sector privado.

Bruce Mac Master intentó luchar contra una realidad y durante esos meses me parece que generó muchos roces con la clase empresarial que terminaron aumentando el ruido de la salida señaló Viveros

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La relación con el Gobierno, en el centro de la discusión

De acuerdo con el analista, el presidente había enviado desde tiempo atrás el mensaje de que no quería tener a Mac Master como interlocutor. Viveros consideró que el dirigente gremial pudo haber dejado el cargo antes para evitar un mayor desgaste dentro de la Andi.

“Yo creo que quien se demoró aquí en salir fue el doctor Bruce Mac Master, porque ese mensaje ya estaba dado hace rato”, sostuvo durante la entrevista.



Bruce Mac Master Foto: AFP

Viveros explicó que, desde su perspectiva, el Gobierno sí tiene interés en trabajar con los empresarios, pero buscaba hacerlo con un interlocutor diferente, debido a la falta de comunicación con Mac Master.

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El analista también puso como ejemplo el caso de Fabio Echeverry Correa, quien estuvo al frente de la ANDI durante más de dos décadas. Según explicó, Echeverry logró mantener la interlocución con distintos gobiernos pese a los conflictos que tuvo con ellos, adaptándose a las condiciones políticas de cada administración sin dejar de representar los intereses de los empresarios.

Para Viveros, esa capacidad de interlocución es precisamente uno de los principales retos que tendrá quien llegue a reemplazar a Mac Master.

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El analista consideró que el sector empresarial debe concentrarse ahora en encontrar un presidente de la Andi capaz de representar sus intereses y, al mismo tiempo, mantener una relación efectiva con el Gobierno.

Entre los nombres mencionados durante la entrevista aparecen María Paula Correa, Alberto Samuel Joáiz y Antonio Celia, aunque Viveros advirtió que la lista de candidatos todavía podría cambiar.

En ese contexto, sostuvo que la salida de Mac Master no debería convertirse en el centro permanente de la discusión, pues la institución permanece y los intereses del sector empresarial continúan siendo representados por la Andi.

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“Bruce Mac Master es un individuo que pasa y los intereses de los empresarios siguen en la Andi”, concluyó Viveros.