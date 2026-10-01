Bruce Mac Master, expresidente de la ANDI, habló tras su salida de la principal agremiación del país

Bruce Mac Master, quien este jueves 1 de octubre presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), recibió un reconocimiento en el Concejo de Bogotá y aprovechó el momento para referirse a la importancia de la separación de poderes y del trabajo conjunto entre diferentes sectores.

El dirigente empresarial deja el cargo después de más de 13 años al frente del gremio, en medio de un escenario de tensiones entre la ANDI y el gobierno de Abelardo De La Espriella.

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Durante su intervención, Mac Master destacó la importancia de defender la separación de poderes, el respeto entre las personas y la posibilidad de trabajar conjuntamente para sacar adelante diferentes iniciativas.

“La defensa de la separación de poderes, la defensa del respeto por el otro, la defensa de la capacidad positiva que existe de que trabajemos todos juntos y de que podamos nosotros sacar las cosas adelante”, señaló.



El dirigente empresarial también agradeció el reconocimiento y extendió el mensaje a los trabajadores de la ANDI, sus empresas afiliadas y las familias vinculadas al sector empresarial.

“Cristina, muchas gracias por haberlo hecho, muchas gracias a nombre de todos los 300 funcionarios de la ANDI, pero también a nombre de los 1.700 afiliados que tenemos y de sus familias y de los trabajadores y de las regiones y de todo lo que significa el tejido empresarial que nosotros representamos”, expresó.

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Mac Master agregó que el reconocimiento adquirió un significado especial para él y para la organización que representó durante más de una década.

La intervención se produjo el mismo día en que se conoció su decisión de dejar la presidencia de la ANDI. Mac Master comunicó su determinación a la Junta de Dirección General del gremio mediante una carta.

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En la misiva, explicó que durante las últimas semanas se habían presentado circunstancias que hicieron más complejo el entorno de la asociación y advirtió sobre presiones que, según afirmó, afectaban su capacidad de actuar con autonomía.

En ese documento también resaltó la importancia de las libertades y de la autonomía de las instituciones, así como de los espacios en los que ciudadanos y organizaciones pueden expresar sus posiciones y participar en la conversación pública.