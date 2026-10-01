Expertos advierten que la baja natalidad impactará colegios, pensiones y salud en Colombia

La disminución de la natalidad en Colombia ya empieza a tener efectos visibles en el sistema educativo. El cierre de colegios que durante décadas prestaron sus servicios se ha convertido en una de las primeras señales de un cambio demográfico que, según expertos, continuará impactando al país durante los próximos años.

Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, explicó que entre 2019 y 2024 se registró una reducción cercana al 12 % en el universo de sedes educativas, tanto oficiales como privadas.

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Una de las principales razones está relacionada con la caída en el número de nacimientos. Mientras en 2008 nacían aproximadamente 715.000 niños en Colombia, para 2025 la cifra se redujo a cerca de 433.000, una disminución del 39,4 %.

Esta menor cantidad de niños significa también una reducción progresiva de la población que demanda cupos educativos. El fenómeno comienza a sentirse en jardines y colegios y, posteriormente, podría llegar a la educación superior.



Sin embargo, Bernal señala que el problema va más allá de las aulas. La reducción de la población joven también plantea retos para sistemas como el pensional y el de salud, debido a que habrá una menor proporción de población en edad de trabajar frente al número de adultos mayores.

Preocupa la natalidad en Colombia Foto: AFP

La experta explica que Colombia se encuentra además por debajo de la tasa de reemplazo poblacional, que se ubica alrededor de 2,1 hijos por mujer. En 2025, el país registró niveles considerablemente inferiores, lo que significa que la tendencia demográfica podría mantenerse.

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Aunque actualmente la matrícula en educación superior todavía presenta crecimiento, este efecto podría tardar algunos años en llegar a las universidades. De acuerdo con Bernal, entre 2021 y 2025 la matrícula aumentó 17 % en las instituciones oficiales y 2 % en las privadas. No obstante, advierte que en aproximadamente nueve años podría comenzar a evidenciarse allí el efecto de la reducción de estudiantes que actualmente ya sienten los colegios.

Para la especialista, la respuesta no necesariamente pasa únicamente por cerrar instituciones educativas. También plantea la necesidad de atraer al sistema a los niños y jóvenes que están por fuera de las aulas y transformar la educación para responder a los nuevos contextos.

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En ese proceso, considera necesario fortalecer habilidades como el pensamiento crítico, el autocontrol y las competencias socioemocionales, además de incorporar herramientas tecnológicas e inteligencia artificial como mecanismos para potenciar las capacidades de los estudiantes.

La caída de la natalidad, por lo tanto, no representa únicamente un desafío para los colegios que hoy tienen menos estudiantes. Se trata de un cambio demográfico que puede modificar progresivamente la educación, el mercado laboral, las pensiones y la atención en salud del país.