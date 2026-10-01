Más de 500 firmantes de paz han sido asesinados en Colombia desde 2016

Desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, 512 firmantes de paz han sido asesinados en Colombia, según un informe del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa para firmantes de Paz.

El documento, con información consolidada hasta el 31 de agosto de 2026, también registra al menos 42 personas desaparecidas, más de 500 afectadas por desplazamiento forzado y 1.939 investigaciones por amenazas contra personas que dejaron las armas, según el consolidado del Consejo Nacional de Reincorporación y la Corporación Consejo Nacional de Reincorporación para el Buen Vivir.

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De acuerdo con este informe de seguridad, durante agosto de este año fueron asesinados cinco firmantes de paz, la misma cantidad de homicidios registrada durante todo el primer semestre de 2026.

Además, de acuerdo con Indepaz y la Defensoría del Pueblo entre el 7 de agosto y los primeros días de septiembre, primer mes del actual gobierno, se reportaron cinco homicidios de personas que firmaron el Acuerdo de Paz.



Paloma de la paz // Foto: referencia AFP

El reporte señala que el periodo con mayor número de asesinatos fue el comprendido entre 2018 y 2022, es decir, durante el Gobierno de Iván Duque, con 278 homicidios y una tasa promedio de 5,79 asesinatos por mes.

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Los departamentos que concentran el mayor número de hechos violentos contra la población firmante en 2026 son Putumayo, Cauca, Caquetá, Huila, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño.

Según este documento, dichas afectaciones estarían relacionadas con las dinámicas territoriales del conflicto armado, entre ellas las disputas entre estructuras armadas por el control de corredores estratégicos y economías ilícitas, entre las disidencias de las Farc, como el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y el ELN, así como las amenazas y restricciones a la movilidad.

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Es por esto, por lo que desde la SAAD Firmantes de Paz hacen una serie de recomendaciones, entre ellas, le solicita al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional de Protección fortalecer la capacidad preventiva del Estado y propone que el próximo Plan Nacional de Desarrollo incluya un capítulo específico sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz.