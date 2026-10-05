Andi debe trabajar en armonía con el Gobierno: Junta Directiva tras aceptar renuncia de Mac Master

La junta directiva de la Andi aceptó oficialmente la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia del gremio tras una reunión extraordinaria adelantada este lunes.

A través de un comunicado, confirmaron haber recibido la carta de Mac Master y agradecieron por su labor durante los últimos años en el sector.

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“Bajo su liderazgo, la asociación enfrentó crisis fiscales, afrontó la pandemia, momentos de conflictividad social, tensiones institucionales y amenazas a la democracia y al equilibrio de poderes, aportando siempre propuestas, construyendo soluciones y defendiendo la institucionalidad. Su gestión dejó una huella profunda en la defensa -siempre valiente y siempre constructiva- del sector productivo, de las libertades y del diálogo como camino para el país”, reiteraron.

La junta informó que en los próximos días presentará el comité que estará a cargo de la elección del sucesor o sucesora de Bruce Mac Master.



Sin embargo, aclararon cuál debe ser el rol de quien representa a los gremios de los industriales y su relación con el Ejecutivo. Ese mismo, dicen, debe ser armónico, con respeto, independencia y sentido de responsabilidad nacional sin subestimar el rol del sector privado.

“La Junta de Dirección General expresa la voluntad que le asiste a la Andi de trabajar de manera constructiva con el Gobierno Nacional, manteniendo abiertos los espacios de interlocución y contribuyendo, como lo ha hecho durante toda su existencia, a las soluciones que el país requiere, preservando siempre su independencia, su autonomía y su lugar institucional”, señalaron.

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El pasado viernes, Bruce Mac Master confirmó su renuncia a través de una carta en medio de varios distanciamientos con el gobierno de Abelardo De La Espriella. Ese mismo día, en horas de la tarde, fue condecorado por el Concejo de Bogotá y allí oficializó su despedida, agradeciendo a todos los miembros del sector.

“Parte de las tareas que nosotros hemos desarrollado en la Andi será parte de lo que yo siga haciendo hacia adelante: la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar, la defensa de la separación de poderes, la defensa del respeto por el otro”, señaló.