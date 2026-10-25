De La Espriella anunció reactivación de pagos de Colombia Mayor y descartó aumentos por ahora

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el miércoles 28 de octubre se reanudarán los pagos del programa Colombia Mayor, con transferencias de hasta $230.000 para más de 2,8 millones de adultos mayores en el país. Durante su alocución de este domingo 25 de octubre, el mandatario aseguró que su gobierno busca garantizar la continuidad de las ayudas, aunque descartó incrementar los montos por ahora.

“A nuestros adultos mayores no los vamos a desamparar”, afirmó el presidente al dirigirse a las personas mayores que esperan los recursos de esta iniciativa social. De acuerdo con sus declaraciones, el programa cuenta con un déficit superior a los $3 billones, según el balance de Prosperidad Social.

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“Imagínense ustedes el hueco que encontramos en el programa adulto mayor”, expresó De La Espriella, quien sostuvo que esta situación financiera no debe convertirse en una razón para suspender el apoyo a los beneficiarios.

El mandatario reconoció que muchos adultos mayores han estado esperando los pagos y aseguró que su administración trabaja para garantizar la entrega de los recursos. “Sé que muchos han estado esperando los recursos de Colombia Mayor y quiero decirles que estamos trabajando para garantizarles este apoyo”, señaló.



Descartan aumento de pagos de Colombia Mayor

Según el anuncio presidencial, los giros del nuevo ciclo comenzarán el miércoles 28 de octubre y beneficiarán a más de 2.800.000 colombianos, con transferencias de hasta $230.000 por persona.

De La Espriella explicó que, por el momento, mantendrá los valores que ya estaban acordados, sin anunciar incrementos en las ayudas económicas. “Cuando lo pueda subir, lo voy a subir. Por lo pronto, voy a seguir pagándoles lo que ya estaba acordado porque encontramos un hueco gigantesco para cumplir este compromiso”, manifestó durante su intervención.

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No obstante, está abierta la posibilidad de futuros aumentos, pero el presidente no estableció una fecha ni precisó las condiciones bajo las cuales podría modificarse el monto de las transferencias.

Gobierno destinó $669.581 millones para el nuevo ciclo

En su alocución, el jefe de Estado también informó que se destinaron $669.581 millones para atender este ciclo de pagos de Colombia Mayor.

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“Con este nuevo giro, nuestro gobierno completa más de 1,3 billones de pesos gestionados para atender a los beneficiarios”, afirmó.

Por ahora, la administración confirmó la reactivación de los pagos y el mantenimiento de los montos previamente establecidos, mientras getionan más recursos para manejar el déficit de más de $3 billones reportado en el programa.