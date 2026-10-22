Colombia Mayor entregará hasta $230.000 a adultos mayores: esto se sabe sobre el próximo pago

Para miles de adultos mayores en Colombia, las ayudas económicas representan un respaldo importante para cubrir gastos básicos como la alimentación, los servicios públicos y los medicamentos. Por esta razón, la continuidad de los programas sociales resulta fundamental para quienes tienen ingresos limitados y necesitan apoyo para atender sus necesidades diarias.

Uno de estos programas es Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social, que busca brindar asistencia económica a las personas mayores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. La entidad anunció que realizará una nueva transferencia a finales de la próxima semana, con la que espera beneficiar a más de 2,8 millones de personas.

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¿Cuándo es el próximo pago de Colombia Mayor?

Prosperidad Social informó el 22 de octubre de 2026 que la próxima transferencia de Colombia Mayor se hará al finalizar la próxima semana. Los beneficiarios recibirán un monto de hasta $230.000, de acuerdo con las condiciones establecidas para la entrega.

La entidad precisó que los recursos llegarán a más de 2,8 millones de adultos mayores. Para cumplir con este compromiso, el Gobierno nacional destinó una inversión de $669.581 millones.



Sin embargo, todavía no se han anunciado las fechas exactas, las condiciones ni las modalidades de pago. Prosperidad Social indicó que dará a conocer esta información en los próximos días, una vez finalicen los trámites administrativos necesarios para garantizar la entrega de los recursos.

La directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez, aseguró que el Gobierno priorizó la gestión de los recursos para cumplir con los beneficiarios y mantener la financiación del programa.

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“Quiero reiterarles a todos los beneficiarios de Colombia Mayor nuestro compromiso con la garantía de estos recursos fundamentales. Estamos trabajando para responderles con hechos, asegurar la financiación del programa y mantenerlos informados sobre cada avance”, afirmó Suárez.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Para inscribirse el adulto mayor debe cumplir con los siguientes requisitos:

