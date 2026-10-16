Beneficiarios de Renta Joven deben hacer trámite obligatorio para seguir recibiendo el subsidio

Los jóvenes que hacen parte de Renta Joven tienen una tarea pendiente durante estos días. Prosperidad Social habilitó un proceso que deberán realizar los beneficiarios para mantener actualizada su información dentro del programa.

El trámite estará disponible durante un periodo específico y deberá hacerse directamente a través del Portal del Joven, por lo que es importante que los beneficiarios ingresen a la plataforma y revisen si tienen alguna actualización pendiente.

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Este es el trámite que deben realizar los beneficiarios de Renta Joven

Del 16 al 22 de octubre, los beneficiarios de Renta Joven podrán gestionar diferentes novedades directamente en el Portal del Joven. Entre ellas se encuentra la actualización de datos básicos, un proceso que permite mantener al día la información registrada en el programa.

Además, durante este periodo estarán habilitadas otras solicitudes y modificaciones relacionadas con la permanencia de los jóvenes en Renta Joven. Los trámites disponibles son:



Actualización de datos básicos.

Registro de la graduación de bachiller para jóvenes que se encuentran en estado suspendido.

Subsanación de suspensión por condiciones socioeconómicas.

Retiro del programa.

Aplazamiento.

Cambio de programa de formación.

Para realizar el proceso, los beneficiarios deben ingresar al Portal del Joven con su usuario y contraseña y seguir las indicaciones que aparecen en la plataforma. Estas novedades aplicarán a partir del ciclo 6 de 2026.



¿Cómo se entregará el dinero de Renta Joven?

Prosperidad Social estableció dos modalidades para la entrega de esta transferencia, según la información financiera registrada por los participantes.

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Los jóvenes que tengan una cuenta activa y vigente en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán los recursos mediante un abono directo a una cuenta de ahorros o billetera electrónica.

Por otro lado, quienes no tengan un producto financiero deberán reclamar el dinero mediante giro en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país. En estos casos, es importante tener en cuenta que el incentivo debe retirarse dentro del plazo establecido.

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Los participantes que deban recibir el dinero por giro pueden consultar los puntos de atención habilitados en su municipio mediante el enlace de Consulta tu subsidio .