Chontico Noche, resultado del sorteo hoy viernes 16 de octubre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de azar asociados con la identidad regional del Valle del Cauca y toma su nombre del chontaduro. Los participantes pueden elegir diferentes modalidades de apuesta de acuerdo con las cifras que quieran jugar y el orden en el que esperan acertarlas.

Desde 2025, el juego también cuenta con la denominada quinta balota, un número adicional que complementa el resultado principal y amplía las posibilidades de obtener premios, de acuerdo con las condiciones establecidas.

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¿Cuál es el número ganador de Chontico Noche hoy?

El resultado del sorteo de Chontico Noche de este viernes, 16 de octubre de 2026 fue e: . Los apostadores pueden comparar estas cifras con las de sus tiquetes para determinar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿Cómo funciona la quinta balota de Chontico Noche?

La quinta balota es un número adicional que acompaña el resultado oficial de Chontico Noche. Esta alternativa permite acceder a premios adicionales cuando se cumplen las condiciones de la modalidad y existe coincidencia con las cifras jugadas.

Su incorporación amplió las opciones disponibles para los participantes. Por ello, es importante revisar las condiciones vigentes antes de realizar una apuesta y verificar cómo aplica esta balota en cada jugada.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de Chontico Noche, existen otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último con sorteos los jueves en horario nocturno.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta de Chontico Noche?

Los participantes pueden escoger diferentes modalidades según la cantidad de cifras que quieran acertar y si esperan hacerlo en un orden específico.



Cuatro cifras directo o superpleno: c onsiste en acertar las cuatro cifras del resultado y en el orden exacto.

onsiste en acertar las cuatro cifras del resultado y en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden establecido.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden establecido. Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres últimas cifras sin importar el orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras.

consiste en acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra del número ganador.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad seleccionada. De acuerdo con la información suministrada, los montos establecidos son:



Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Por lo tanto, cada participante puede elegir el monto de acuerdo con la jugada que realice y las condiciones aplicables.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Chontico Noche?

Quienes resulten ganadores deben presentar la documentación requerida en los puntos autorizados para realizar el proceso de cobro. Es fundamental conservar el tiquete original en buen estado y sin modificaciones.

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Los documentos básicos son:



Tiquete original, diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se solicita únicamente la documentación básica.

se solicita únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT : se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

: se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Los apostadores deben consultar siempre los resultados oficiales y conservar su tiquete, ya que este documento es necesario para adelantar la reclamación en caso de obtener un premio.

