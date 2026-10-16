Paisita Noche, resultado del sorteo hoy viernes 16 de octubre de 2026

El sorteo de Paisita Noche se realiza todos los días y sus resultados son transmitidos por Teleantioquia. De esta manera, los participantes pueden conocer el número ganador de cada jornada y comprobar si su apuesta fue acertada.

¿Cuál fue el número ganador de Paisita Noche hoy?

El resultado del último sorteo de Paisita Noche de este viernes, 16 de octubre de 2026, fue 6582.

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Los apostadores pueden revisar las cifras oficiales y comparar el resultado con su tiquete adquirido en un punto de venta autorizado.



Número ganador: 6582.

Dos últimas cifras: 82.

Tres últimas cifras: 582.

Desde 2025, los participantes también pueden agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad permite incrementar el valor del premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para acertar las demás cifras.

Las apuestas de Paisita Noche se pueden realizar desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número elegido debe coincidir exactamente con el resultado oficial y respetar el orden de las cifras de izquierda a derecha.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

El chance Paisita Noche tiene sorteos todos los días. La programación indicada para sus jornadas es la siguiente:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y días festivos: 6:00 p. m.

Los participantes pueden seguir la transmisión correspondiente para conocer el resultado de cada sorteo y verificar si las cifras de su apuesta coinciden con las ganadoras.

¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

Paisita Noche cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio que puede recibir el jugador depende de la cantidad de cifras acertadas y de si estas coinciden en el orden establecido.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Noche?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, el ganador debe presentar la documentación correspondiente para realizar el trámite.

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Documentos básicos

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar y presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, con una vigencia no mayor a 30 días.

Para los premios superiores a 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.