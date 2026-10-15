Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 15 de octubre de 2026

El sorteo de Paisita Noche se realiza diariamente y sus resultados se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes conocer el número ganador de cada jornada.

¿Cuál fue el número ganador de Paisita Noche hoy?

El resultado del último sorteo de Paisita Noche de este jueves, 15 de octubre de 2026 está 5670. Los apostadores pueden consultar las cifras oficiales una vez sean publicadas y verificar su tiquete en un punto de venta autorizado.



Número ganador: 5670.

Dos últimas cifras: 70.

Tres últimas cifras: 670.

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Desde 2025, los participantes tienen la posibilidad de agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para acertar las demás cifras

Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000. Para ganar el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

El chance Paisita Noche tiene sorteos todos los días, con horarios que varían según la jornada:



De lunes a sábado: a la 6:00 p. m.

a la 6:00 p. m. Domingos y días festivos: a las 6:00 p. m.

Los participantes pueden consultar la transmisión del sorteo para conocer el resultado y comprobar si su apuesta coincide con las cifras ganadoras.

¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si estas coinciden en el orden establecido.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Noche?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, el ganador debe presentar los documentos correspondientes para realizar el trámite.

Documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar y presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

además de los documentos básicos, se debe diligenciar y presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV). Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia no mayor a 30 días.

En los casos de premios superiores a 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.