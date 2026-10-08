Renta Joven: Prosperidad Social anunció quinta transferencia de hasta $600.000; conozca las fechas

Continuar con los estudios superiores puede ser un desafío económico para algunos jóvenes que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Por esta razón, el programa Renta Joven busca apoyar a esta población mediante transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de compromisos académicos, con incentivos que reconocen tanto la permanencia educativa como la excelencia académica.

La iniciativa, dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales de instituciones de educación superior públicas y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), contempla pagos diferenciados según las condiciones que cumpla cada beneficiario.

Publicidad

¿Cuándo pagan Renta Joven en octubre y cuánto dinero reciben los beneficiarios?

Prosperidad Social anunció que la quinta transferencia monetaria de Renta Joven se llevará a cabo entre el 21 y el 28 de octubre de 2026. Durante este periodo, los participantes que cumplan los requisitos podrán recibir $400.000 por permanencia académica y, en el caso de los universitarios que hayan obtenido un promedio de 4,0 o superior durante el primer semestre del año, $200.000 adicionales por excelencia académica. Así, el monto máximo será de $600.000.



Según la entidad, esta entrega corresponde a los incentivos de permanencia y excelencia académica del primer semestre de 2026 para los beneficiarios de instituciones de educación superior. Para los estudiantes del SENA, el desembolso corresponde al incentivo por permanencia de junio y julio de 2026.

Hay que recordar que la población beneficiaria está conformada por jóvenes de entre 14 y 28 años de edad en condición de pobreza o vulnerabilidad que cursan programas técnicos, tecnológicos o profesionales en universidades públicas y el SENA.

Publicidad

¿Cómo se entregará el dinero de Renta Joven?

Prosperidad Social estableció dos modalidades para la entrega de esta transferencia, según la información financiera registrada por los participantes.

Publicidad

Los jóvenes que tengan una cuenta activa y vigente en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán los recursos mediante un abono directo a una cuenta de ahorros o billetera electrónica.

Por otro lado, quienes no tengan un producto financiero deberán reclamar el dinero mediante giro en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país. En estos casos, es importante tener en cuenta que el incentivo debe retirarse dentro del plazo establecido.

¿Dónde consultar los puntos de pago de Renta Joven?

Publicidad

Los participantes que deban recibir el dinero por giro pueden consultar los puntos de atención habilitados en su municipio mediante el enlace de Consulta tu subsidio .

La entidad también cuenta con canales oficiales para atender inquietudes, recibir solicitudes y brindar información sobre sus programas, principalmente en su página web .