El Caribeña Día se mantiene entre los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia, gracias a sus sorteos y a la facilidad con la que los apostadores pueden verificar los resultados de cada jornada.

Resultado del Caribeña Día de este martes 24 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 24 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los participantes pueden revisar las cifras sorteadas y compararlas con sus tiquetes para confirmar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: (resultado en breve).

(resultado en breve). Dos últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). Tres últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). La quinta: (resultado en breve).

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales se pueden consultar poco después de la jornada, a través de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados.

Una vez finaliza el sorteo, los apostadores pueden verificar sus jugadas y comprobar si acertaron alguna de las combinaciones.

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¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

Caribeña Día ofrece distintas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

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Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. Tres cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten a los participantes escoger diferentes tipos de apuestas, de acuerdo con las cifras que desean jugar.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

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Los jugadores pueden participar en el sorteo con apuestas dentro de los siguientes valores:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Este rango permite a los apostadores elegir el monto de su jugada de acuerdo con su presupuesto.

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Requisitos para reclamar premios de Caribeña Día

Para reclamar un premio de Caribeña Día, es necesario presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, además del documento de identidad original y una fotocopia legible.

Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido:

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Premios menores a 48 UVT: se deben presentar únicamente los documentos básicos.

se deben presentar únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta autorizado.

además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sus sorteos, diferentes modalidades de apuesta y un proceso establecido para reclamar premios, Caribeña Día sigue siendo una de las alternativas de chance que despierta interés entre los apostadores en Colombia.