El Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y una de las alternativas habituales para miles de apostadores en Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y el sorteo es transmitido por Teleantioquia, canal a través del cual los participantes pueden seguir el anuncio del resultado oficial.

¿Cuál fue el número ganador del Paisita Día de este martes 24 de noviembre?

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El número ganador del chance Paisita Día de este martes 24 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los jugadores podrán consultar las cifras y compararlas con sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: (resultado en breve).

(resultado en breve). Dos últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). Tres últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). La quinta: (resultado en breve).

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en su jugada. Esta alternativa permite aumentar el valor del premio cuando se aciertan las demás cifras del sorteo.



Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000. Para ganar el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir con el resultado oficial en las cuatro cifras y respetar el orden de izquierda a derecha.

¿A qué hora juega Paisita Día?

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El sorteo de Paisita Día se realiza diariamente, aunque su horario cambia de acuerdo con el día de la semana:

De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los participantes pueden seguir la transmisión por Teleantioquia y consultar posteriormente los resultados a través de los canales autorizados.

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¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

El Paisita Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. Tres cifras combinado: acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.

acertar las últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?

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El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar los documentos básicos para validar su apuesta.

Documentos fundamentales:

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Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

únicamente se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar y presentar el formulario SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar y presentar el formulario SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV). Premios superiores a 182 UVT: se debe entregar una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el dinero se consigna mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sus sorteos diarios, transmisión televisiva y diferentes modalidades de apuesta, Paisita Día continúa entre los juegos de chance más consultados por los colombianos.