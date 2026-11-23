El Paisita Día es uno de los juegos de azar más conocidos en Antioquia y cuenta con una amplia participación de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Este sorteo, que rinde homenaje a la cultura paisa, se transmite a través de Teleantioquia, donde los jugadores pueden seguir la emisión y conocer el resultado oficial.

Número ganador del Paisita Día hoy, lunes 23 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 23 de noviembre de 2026 se conocerá tras la realización del sorteo. Los apostadores podrán consultar la combinación premiada y comprobar si sus tiquetes coinciden con el resultado oficial.

Número ganador: (resultado en breve)

(resultado en breve) Dos últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Tres últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) La quinta balota: (resultado en breve)

Desde 2025, los participantes tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en sus apuestas. Esta modalidad amplía las opciones de juego y puede aumentar el premio cuando se cumplen las condiciones establecidas.



Los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos. Para ganar el premio mayor, las cuatro cifras seleccionadas deben coincidir con el número oficial en el mismo orden, de izquierda a derecha.

Vea el sorteo del Paisita Día en vivo

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Los interesados en conocer el resultado en tiempo real pueden seguir la transmisión del sorteo a través de los canales habilitados.

¿A qué hora juega el Paisita Día?

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El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año. De lunes a sábado, la jornada tiene lugar a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos el sorteo se juega a las 2:00 p. m.

¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

El juego cuenta con varias modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de su ubicación en el resultado oficial:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, el ganador debe presentar la documentación correspondiente para validar la apuesta.

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Documentos básicos:

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio: