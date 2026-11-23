El Chontico Día se mantiene entre los juegos de azar más populares del Valle del Cauca, donde miles de apostadores siguen diariamente sus resultados. Sus diferentes modalidades de apuesta permiten participar con varias combinaciones numéricas y consultar las cifras ganadoras después de cada sorteo.

Número ganador del Chontico Día hoy, lunes 23 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 23 de noviembre de 2026 se conocerá tras la realización del sorteo. Los participantes podrán consultar la combinación premiada y verificar si acertaron con los números registrados en sus tiquetes.

Número ganador: (resultado en breve)

(resultado en breve) Dos últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Tres últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) La quinta balota: (resultado en breve)

Una vez se publiquen los resultados oficiales, los jugadores podrán comprobar sus apuestas y consultar con su vendedor si tienen un tiquete ganador.



¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza diariamente y sus resultados oficiales pueden consultarse después de la 1:00 p. m. a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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Además, quienes desean conocer en directo la combinación ganadora pueden seguir la transmisión en vivo del sorteo.

¿Cómo jugar el chance Chontico Día?

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El Chontico Día cuenta con distintas modalidades de apuesta, que se diferencian por la cantidad de cifras que deben acertarse y el orden en que aparecen en el resultado:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten a los participantes escoger diferentes alternativas al momento de realizar sus apuestas.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

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El valor de las apuestas del Chontico Día se ajusta a diferentes presupuestos, con montos que van desde los $500 hasta los $10.000 pesos colombianos.

Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Requisitos para reclamar un premio del Chontico Día

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Para cobrar un premio del Chontico Día, los ganadores deben presentar los documentos exigidos y cumplir con las condiciones establecidas, que varían según el monto obtenido.

Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.



Requisitos según el monto del premio

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Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar únicamente los documentos básicos.

se deben presentar únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.



Con sus sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y alternativas para consultar sus resultados, el Chontico Día continúa figurando entre los juegos de chance más buscados por los participantes en Colombia.