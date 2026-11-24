El Chontico Día se mantiene entre los juegos de chance más populares del Valle del Cauca y una de las alternativas más consultadas por los apostadores en Colombia, quienes diariamente están pendientes de los números que deja cada sorteo.

Resultado del Chontico Día de este martes 24 de noviembre de 2026

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El número ganador del sorteo de Chontico Día de este martes 24 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los participantes podrán revisar las cifras y compararlas con las apuestas que realizaron para determinar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: (resultado en breve)

(resultado en breve) Dos últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Tres últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) La quinta: (resultado en breve)

Los jugadores deben verificar cuidadosamente sus tiquetes y consultar con los vendedores autorizados en caso de tener una apuesta ganadora.



¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esta hora a través de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados.

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Además, el sorteo se transmite en vivo, lo que permite a los participantes seguir el anuncio de los números ganadores en tiempo real.

¿Cómo jugar el chance Chontico Día?

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Chontico Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que permiten a los jugadores elegir según las cifras que desean acertar y el orden en el que deben aparecer:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el orden exacto.

acertar los cuatro números en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. Tres cifras combinado: acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.

acertar las últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades ofrecen distintas alternativas para participar en el sorteo, con apuestas que dependen de la combinación seleccionada por cada jugador.

¿Cuánto vale jugar Chontico Día?

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El valor de las apuestas en Chontico Día se encuentra dentro de un rango establecido para facilitar la participación de los jugadores:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Cada participante puede escoger el monto que desea jugar dentro de estos valores, de acuerdo con la modalidad seleccionada.

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Requisitos para reclamar premios del Chontico Día

Para reclamar un premio de Chontico Día, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras. También debe entregar su documento de identidad original y una fotocopia legible del mismo.

Los documentos adicionales dependen del monto del premio:

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Premios menores a 48 UVT: se requiere presentar la documentación básica.

se requiere presentar la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar también una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Los jugadores deben conservar sus tiquetes y verificar las condiciones de reclamación correspondientes antes de iniciar el trámite.