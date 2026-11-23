El Caribeña Día se mantiene entre los juegos de azar tradicionales más consultados por los apostadores colombianos. Sus sorteos periódicos y las diferentes modalidades de apuesta hacen que miles de participantes estén pendientes de los resultados oficiales para comprobar si sus números coinciden con la combinación ganadora.

Resultado del Caribeña Día hoy, lunes 23 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 23 de noviembre de 2026 es el 9556 - 1.

Número ganador: 9556

Dos últimas cifras: 56

Tres últimas cifras: 556

La quinta balota: 1

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

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El sorteo del Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales se publican poco después de finalizar la jornada, a través de los canales autorizados y puntos de venta, para que los apostadores puedan verificar sus apuestas.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

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El Caribeña Día cuenta con varias modalidades de apuesta, en las que el premio depende de las cifras acertadas y de su coincidencia con el resultado oficial.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten a los participantes elegir diferentes formas de jugar, según las cifras que deseen acertar y el valor que quieran apostar.

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¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

El chance Caribeña Día permite realizar apuestas con diferentes montos, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos.

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

Para cobrar un premio del Caribeña Día, los ganadores deben presentar la documentación exigida. Los requisitos varían según el monto obtenido, aunque existen documentos básicos que deben entregarse en todos los casos.

Documentos básicos:

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Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

se requieren únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sus jornadas de juego, diferentes modalidades de apuesta y opciones para consultar los resultados, Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos de chance que despiertan interés entre los apostadores en Colombia.