El Sinuano Día figura entre los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores siguen sus resultados diariamente, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde este sorteo cuenta con una amplia tradición entre los participantes.

Número ganador del Sinuano Día hoy, lunes 23 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 23 de noviembre de 2026 es el 4225 - 7

Número ganador: 4225

Dos últimas cifras: 25

Tres últimas cifras: 225

La quinta balota: 7

Una vez publicados los resultados, los participantes podrán verificar sus tiquetes y consultar con su vendedor si acertaron alguna de las modalidades habilitadas.

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¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de que finaliza la jornada, a través de los canales habilitados para la publicación de las cifras ganadoras.

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¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

El Sinuano Día dispone de diferentes modalidades de apuesta, en las que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de su coincidencia con el número ganador:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que fueron sorteadas.

acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que fueron sorteadas. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

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Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar la documentación básica para validar el tiquete y acreditar su identidad.

Documentos básicos para reclamar

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Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Premios inferiores a 48 UVT

Para estos premios, los ganadores deben presentar únicamente los documentos básicos exigidos para el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

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Además de la documentación básica, se debe diligenciar y entregar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT

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En estos casos, también es obligatorio presentar una certificación bancaria a nombre de la persona que registró el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días, junto con los documentos requeridos para el cobro.