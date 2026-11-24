El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores participan diariamente, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde este sorteo cuenta con una amplia tradición.

Número ganador del Sinuano Día de este martes 24 de noviembre

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El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 24 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los jugadores podrán consultar las cifras oficiales y comprobar si su apuesta coincide con el resultado del sorteo.

Número ganador: (resultado en breve).

(resultado en breve). Dos últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). Tres últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). La quinta: (resultado en breve).

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esta hora, una vez finaliza el proceso de sorteo.

¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

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El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta que permiten participar de acuerdo con la cantidad de cifras que se desea acertar y el orden en el que deben coincidir con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en el que fueron sorteadas.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en el que fueron sorteadas. Cuatro cifras combinado: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado. Tres cifras combinado: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.

consiste en acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas. Una cifra o uña: corresponde a acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

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Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una documentación básica para validar su apuesta y adelantar el trámite de cobro.

Documentos fundamentales

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Premios inferiores a 48 UVT

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Para reclamar premios por debajo de este monto, los ganadores únicamente deben presentar los documentos básicos exigidos.

Premios entre 48 y 181 UVT

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Además de la documentación fundamental, es necesario diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT

En estos casos, los ganadores deben presentar los documentos básicos y una certificación bancaria a nombre de la persona que registró el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días.

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Los apostadores deben conservar el comprobante original y verificar las condiciones establecidas por el operador para realizar la reclamación correspondiente.