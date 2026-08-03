Así quedará Colombia Mayor en Gobierno De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella reveló detalles cruciales sobre el estado actual de los programas sociales tras recibir una masiva inscripción digital de casi 300.000 ciudadanos en su plataforma de transición. Durante una alocución nocturna, el jefe de Estado denunció que el programa Colombia Mayor se encuentra actualmente desfinanciado. Según las cifras entregadas por la administración entrante, se requiere una inyección presupuestal de 3,2 billones de pesos para poder asegurar el pago continuo a los tres millones de adultos mayores registrados hasta el mes de diciembre.

Frente a este panorama, de la Espriella instruyó de manera directa a la futura directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Sandra Suárez, y al designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para estabilizar las finanzas y blindar los recursos destinados a la población de la tercera edad.

De 230.000 a 400.000 pesos: la promesa de De La Espriella

Pese al desorden financiero encontrado en las arcas del Estado, el presidente electo ratificó su compromiso central de campaña con los abuelos de Colombia, asegurando que su gobierno no escatimará esfuerzos en mejorar su calidad de vida.

"Una vez superemos este desastre, este desorden financiero, voy a aumentar el subsidio de Colombia Mayor a 400.000 pesos mensuales. Porque quienes trabajaron toda una vida por este país merecen una vejez digna. El 'Tigre' les va a cumplir" — afirmó categóricamente el mandatario.



De materializarse esta medida, el subsidio pasará de los actuales 230.000 pesos a 400.000 pesos mensuales, representando un alivio histórico para los hogares más vulnerables y de mayor edad en el territorio nacional.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, denunció que el programa Colombia Mayor está desfinanciado, porque los recursos que debían alcanzar hasta diciembre se agotaron en julio. Dio instrucciones a Sandrá Suárez, designada directora del Departamento de Prosperidad Social,… pic.twitter.com/0TxySEXTL5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 3, 2026

Polémica zanjada: Aclaración sobre el nuevo despacho presidencial en Barranquilla

A la par de los anuncios económicos para los adultos mayores, el entrante jefe de Estado aprovechó el espacio para responder a los sectores que han cuestionado la construcción y adecuación del nuevo palacio presidencial en la ciudad de Barranquilla.

Ante las críticas generadas por el traslado parcial de las funciones ejecutivas a la capital del Atlántico, de la Espriella fue enfático en señalar que no se ha invertido un solo peso del erario público en la adecuación del sitio desde donde despachará, despejando los cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales en esta infraestructura.