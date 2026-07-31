Presidente electo Abelardo De La Espriella está de cumpleaños este viernes: ¿Cuántos años cumple?

Este viernes 31 de julio de 2026, el presidente electo de los colombianos, Abelardo De La Espriella, llega a sus 48 años. El mandatario entrante, nacido en Bogotá en 1978, celebra esta fecha en un momento crucial de su vida, a solo siete días de asumir oficialmente la jefatura de Estado.

Sobre Abelardo

Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

La trayectoria de De La Espriella ha estado marcada por su evolución profesional. Antes de dar el salto a la política electoral, consolidó su reconocimiento nacional como un destacado abogado litigante y empresario, participando en procesos judiciales de gran notoriedad pública.



Su decisión de participar en la contienda presidencial representó un cambio significativo en su carrera, logrando conectar con la ciudadanía a través de planteamientos enfocados en la seguridad, la justicia y la institucionalidad.

Retos y preparativos en vísperas del 7 de agosto

A sus 48 años, De La Espriella se prepara para enfrentar los desafíos propios de la administración pública, que incluyen la gestión económica, la seguridad y la atención de necesidades sociales.

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Recientemente, el presidente electo anunció que una de sus prioridades será impulsar reformas para endurecer las penas contra asesinos y abusadores de niños, citando como precedente casos de conmoción nacional como el de María Camila Potosí.

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Mientras celebra su natalicio, su equipo de trabajo termina de coordinar la logística de la posesión. Se espera que al evento asistan líderes internacionales de alto nivel, entre ellos:

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El Rey Felipe VI de España, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, entre otras personalidades.

El próximo viernes 7 de agosto de 2026, Abelardo De La Espriella asumirá formalmente sus funciones para un periodo de cuatro años, con el reto de liderar las decisiones del Gobierno nacional y responder a las expectativas de sus electores.