Así se prepara la Universidad Santiago de Cali para posesión de Abelardo De La Espriella

La Universidad Santiago de Cali (USC) se encuentra en plena fase de adecuación para albergar la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Tras el anuncio oficial, la institución ha activado sus protocolos logísticos para garantizar que el Arena USC, escenario principal del evento, cumpla con los estándares requeridos para una ceremonia de tal magnitud.

Carlos Andrés Pérez Galindo, rector de la universidad, confirmó en diálogo con Blu Radio que los preparativos marchan a buen ritmo. “Estamos muy contentos de tener este magno evento para toda la nación, todo nuestro país, y estamos trabajando. Realmente la noticia la recibimos antes de ayer, así que estamos en funciones para que todo salga lo mejor posible”, señaló el directivo.

Logística, capacidad e infraestructura del Arena USC

El recinto cuenta con una capacidad interna para 2.600 personas, cifra que podría incrementarse ante la necesidad de acomodar a las delegaciones y comitivas oficiales. Según explicó el rector, la estructura dispone de una plazoleta contigua donde se instalaría una pantalla gigante de 18 por 10 metros, además de un nivel superior con cupo para 300 asistentes adicionales.

El rector detalló que el evento está programado para las 3:00 de la tarde y destacó la infraestructura del lugar, que cuenta con amplios niveles subterráneos de parqueaderos y acceso directo a camerinos y zonas de protocolo mediante ascensores, lo que garantiza la comodidad y seguridad de los jefes de Estado y dignatarios internacionales invitados a la ceremonia de posesión.



Panorámica aérea de la Arena USC, un recinto multipropósito ubicado en el campus de la Universidad Santiago de Cali. El auditorio cuenta con una moderna estructura rodeada de zonas verdes y vistas a las montañas del sur de la ciudad. Foto Universidad Santiago de Cali

Simbolismo regional y ubicación estratégica

Respecto a la elección de la sede, Pérez destacó el valor simbólico de la descentralización. “Fue interesante lo que ha manifestado el actual gobierno de ese simbolismo de proyectarse y entrar en una gobernanza con las regiones. Colombia es un país de regiones y para nosotros es muy significativo como departamento”, afirmó. Asimismo, subrayó que la ubicación estratégica sobre una arteria vehicular principal y su proximidad al Batallón Pichincha facilitan la movilidad y los protocolos de seguridad.

Dispositivo de seguridad y orden público

Sobre el dispositivo de seguridad, el rector indicó que se trabaja en coordinación con las autoridades para asegurar el perímetro universitario. “Ya hay avanzadas analizando todo el sitio y estaremos a partir de hoy tomando nuevas disposiciones”, añadió.

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Ante los recientes reportes de manifestaciones menores en las afueras del campus, Pérez aclaró que fueron protagonizadas por grupos ajenos a la comunidad académica. “No pude identificar allí estudiantes o personas de diferentes estamentos, así que me sería muy difícil indicar de dónde provenían”, puntualizó.