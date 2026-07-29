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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional se vería perjudicado por la posesión de Abelardo De La Espriella

Atlético Nacional se vería perjudicado por la posesión de Abelardo De La Espriella

La llegada del presidente electo Abelardo De La Espriella al Gobierno tendría implicación en el FPC, en especial en el entorno de Atlético Nacional.

Atlético Nacional y Abelardo De La Espriella.jpg
Atlético Nacional y Abelardo De La Espriella //
Fotos: Atlético Nacional / AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

El próximo 7 de agosto de 2026, el presidente electo Abelardo De La Espriella llevará a cabo su posesión presidencial para darle inicio a su periodo en el poder hasta 2030. Pero luego de definirse que será en Cali y no en la Plaza de Bolívar como habitualmente sucede, habría dos perjudicados: América y Atlético Nacional, que tienen programado el clásico ese fin de semana en el Pascual Guerrero.

¿Por qué el más afectado sería Atlético Nacional?

El más perjudicado sería el conjunto verdolaga, pues sería su segundo duelo aplazado en la Liga BetPlay teniendo en cuenta que no disputó la primera fecha por problema en Tunja. Esta noticia, según Zona Libre de Humo, se da a raíz de que las autoridades no podrían brindar seguridad al Pascual, sino que centrarán toda su especialidad a la llegada, estadía y evento del presidente electo.

No obstante, el detalle que podría negar la petición a las autoridades locales es que el evento será el 7 de agosto, mientras el duelo está programado para el 8 en horas de la noche. Además, también el choque entre Deportivo Cali y Águilas Doradas se vería afectado por esta situación en la sultana del Valle.

Por ahora, no hay decisión final por parte de la Dimayor por este partido ni pronunciamiento oficial, a la espera de que se pueda conocer qué pasará con estos partidos de la Liga BetPlay en el marco de la posesión presidencial.

Atlético Nacional (14).jpg
Foto: X @nacionaloficial

Lo que se sabe de la posesión de Abelardo De La Espriella

El 7 de agosto comenzará el Gobierno de De La Espriella que se llevaría a cabo en la Arena USC, el Centro de Eventos Carlos Andrés Pérez Galindo, donde se espera la asistencia de invitados nacionales e internacionales. Asimismo, la capital del Valle esperan que se dispare la ocupación hotelera hasta un 80 %

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